"Eşini 'Biraz da saçlarına dökeyim ohh' diyerek yaktı"

Eşi Gönül Çalışkan'ın üzerine benzin dökerek yaktığı gerekçesiyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Salih Çalışkan hâkim karşısına çıktı. Çalışkan'ın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Kocası tarafından yakılan kadın da o anları anlatırken, "Arkama döndüğümde 'Bunu senin yanına bırakmam demiştim' diyerek üzerime benzin döktü. Kaçmaya çalıştım ama darp ederek yere yatırdı ve saçlarımın aralarını açarak 'Biraz da buralara dökeyim oh' dedi ve beni yaktı" dedi.

Hâkim: Elinde benzin olan şişeyle neden eşinin yanına gittin?

DHA'da yer alan habere göre, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Salih Çalışkan ve müşteki Gönül çalışkan ve taraf avukatları katılırken, duruşmayı Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'ne bağlı üyeler de izledi. Duruşmada savunma yapan 42 yaşındaki Salih Çalışkan, olay günü eşinin yanına konuşma amaçlı gittiğini belirterek, "Üzerine benzin döktüm ama zarar verme kastım yoktu. Kendime zarar verme düşüncem vardı. Beni çocuğumla görüştürmüyordu. Ben adam değil miyim? Beni adam yerine koymuyordu" dedi.



Mahkeme Başkanı Muhammet Öz ise, "Elinde benzin olan pet şişeyle neden eşinin yanına gittin" diye sordu. Sanık Çalışkan, "Bilmiyorum. Düşünmeden oldu. İşe gidecektim. Onunla konuşmak istedim ama 'imdat' diye bağırdı. Panikle benzini ona doğru salladım, çakmakla ateşledim" diye konuştu.

'Yanık izlerini taşıyan kadın duruşmaya yüz maskesi ve eldivenle katıldı'

Gönül Çalışkan duruşma salonuna yüz maskesi, eldiven ve vücudunun görünen yerlerindeki yanız izleriyla geldi. . Sabah evden işe gitme amaçlı çıktığını ve eşinin kendisini evine yakın olan bir inşaat alanında beklediğini ifade eden 36 yaşındaki Gönül Çalışkan, "Arkama döndüğümde 'Bunu senin yanına bırakmam demiştim' diyerek üzerime benzin döktü. Kaçmaya çalıştım ama darp ederek yere yatırdı ve saçlarımın aralarını açarak 'Biraz da buralara dökeyim oh' dedi ve beni yaktı" şeklinde konuştu.

'Adam çakmağı çaktı, kadın alev topu oldu'

Duruşmada ifade veren olayın görgü tanığı Hasan Doğan, işe gittiği sırada bir çığlık duyduğunu söyleyerek, "Çığlık sesine döndüm ve adam çakmağı çaktı, kadın alev toğu oldu. Ben söndürmeye gittim, 'gelirsensenin üzerine de dökerim' dedi" diye ifade verdi.



Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Gönül ve Salih Çalışkan'ın boşandığına ilişkin mahkeme dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası eylem

Duruşma sonrası adliye bahçesinde toplanan Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'ne bağlı üyeler, "Kadın şiddetine karşı adil yargılanma istiyoruz" yazılı pankart açarak, "Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun", "Kadına yönelik şiddete son" şeklinde slogan attı.

'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre geçtiğimiz Nisan ayında Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda Salih Çalışkan, Gönül Çalışkan'ın evinin yakınında bulunan inşaat alanından çıkıp takip etti. 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin kendisini takip ettiğini anlayan Gönül Çalışkan kaçmaya başladı ancak eşi tarafından yakalanıp yüzüstü yere yatırıldı. Salih Çalışkan'ın yanında pet şişede getirmiş olduğu benzini eşi Gönül Çalışkan'ın kafasına ve vücuduna döktükten sonra çakmağını çakarak ateşlediği belirtilen iddianamede, Gönül Çalışkan'ın 'yaşamını tehlikeye sokacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek' şekilde yaraladığı kaydedildi. Salih Çalışkan hakkında resmi nikahlı eşi Gönül Çalışkan'ı "Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.