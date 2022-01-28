Eşini başından vurup intihar ettiğini söyleyen Müslüm Aktaş için 34 yıl hapis istendi; "Ben namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim"

Ankara'da, intihara kalkıştığını iddia ettiği 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vurup ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Müslüm Aktaş (27) için savcı mütalaasını tekrarlayarak, 34 yıl hapis talep etti. Aktaş, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Ben masumum. Vatan sevgisi ile görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim" dedi.



Tutuklu Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. Sanık Aktaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Çiftin komşuları, tanık olarak dinlendikten sonra savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanık Aktaş’ın olay günü tartıştığı eşine tecavüz ettiğini, sonra da tabancasıyla başına hedef alarak ateş ettiğini belirterek, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraatini istedi.



Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Müslüm Aktaş, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Ben masumum. Vatan sevgisi ile görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim. Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi, sadece bana değil her zaman yakın komşulara karşı da saldırgan bir tutum sergiledi. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. (DHA)

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