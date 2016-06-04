Eşini 6 kurşunla yaralayan sanığa, mahkemeden 'haksız tahrik' ve 'iyi hâl indirimi'

Diyarbakır'da yaşayan Çağıl Şimşek, evlilik yıldönümünde ayrı yaşadığı Elif Şimşek ile barışmak için parti düzenledikten 45 gün sonra eşinin otomobiline 6 el ateş ederek, ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Şimşek, 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan ‘iyi hal indirimi’ aldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA), Felat Bozarslan’ın haberine göre; 11 Kasım 2013’te evlenen Çağıl Şimşek ve 24 yaşındaki Elif Şimşek bir süre sonra ayrılarak ayrı evlerde yaşamaya başladı. Çağıl Şimşek, Elif Şimşek ile barışmak için evlilik yıldönümü olan 11 Kasım 2015 günü gazetecileri de davet ederek parti düzenledi. Eşinin yaşadığı evin karşısında ev kiralayan Şimşek, balkona üzerinde "Elifim çok özür dilerim. Beni affedip, 3 yıl önce bugünkü gibi evet der misin?" yazılı pankart asarak özür diledi.

Barıştıktan kısa süre sonra yeniden sorun yaşayınca, birlikte yaşadıkları evi terk eden Elif Şimşek, ailesinin yanına yerleşti. Şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden bir çok kez şikayetçi olan Şimşek’in aracına, barışmalarından 45 gün sonra kocası tarafından kurşun yağdırıldı. Bir hafta sonra polise teslim olan Çağıl Şimşek tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Şimşek’in ’Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 14-23 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

"İstesem 100 defa öldürürdüm"

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık Çağıl Şimşek’in yargılamasına Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İfadesi alınan Çağıl Şimşek, eşinin çalıştığı AVM’nin 22.00’de kapanmasına rağmen eve sabaha karşı 03.00-04.00 sıralarında geldiğini öne sürdü. Şimşek, ifadesinde; “Bana, 'Kiminle yatıp kalktığım seni ilgilendirmez' dedi. Cama korkutma amaçlı birkaç el ateş ettim. İstesem 100 defa öldürürdüm. Kendisini o erkekle aynı arabada gördüğümde öldürebilirdim. Korkutmak için ateş ettim” dedi.

"Defalarca şikayetçi oldum"

Elif Şimşek, evlendikten sonra eşinin 10 ay açık cezaevinde tutulduğunu, cezasının bitmesinden sonra onu bulduğunu ve çocuk yapmaya karar verdiklerini ancak, hastanede eşinin kısır olduğunu öğrendiklerini söyledi. Şimşek, "Bundan sonra hal ve hareketleri değişti. İşten ayrıldı, eve geç gelmeye ve sürekli maaşımı sorgulamaya başladı. Bir kez boğazımı sıkarak öldürmeye kalktı. Ailemin yanına gidip evliliği daha fazla sürdüremeyeceğimi söyledim. Beni tehdit edip, delik deşik edeceğini söyledi. O korkuyla evden kaçtım. Asansörde beni yakaladı. Bıçak çekip, telefonumu aldı. Boşanma davası açtım. Olaydan sonra işten kovuldum. Silahla karşıma çıkıp beni kaçırmaya çalıştı. Defalarca şikayetçi oldum. Gece 02.00’da iki kişiyle birlikte babamın evine saldırdı. Bu olayda kardeşimi bıçakladı" dedi.

Şimşek, eşinin barışmak için sürpriz yaptığını, birlikte yedikleri yemekte pişmanlığını anlatarak, cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu, her şeye yeniden başlamak istediğini ve ev tuttuğunu söylediğini ifade ederek;

"İki halam ile birlikte eve gittim. O gece beni alıkoydu ve orada kalmak zorunda kalım. O gece tekrar şiddete maruz kaldım. Olaydan önce sürekli şikayet ettim. Tehdit ettiği için boşanma davama gidemedim. Sürekli ölümle tehdit ediyordu. İddia ettiği gibi kimseyle bir ilişkim yok. Olay günü geldi ve camı açmamı istedi. Çekindiğim için camı açmadım. Elindeki silahı gördüm. Can havliyle başımı iki elimin arasına koydum ve yana yattım. Silah sesleri gelmeye başladı ve cam patladı. 6 kurşun bana isabet etti. 1 yıldır beni defalarca silahla tehdit ederek, hayatı çekilmez hale getirdi. Aldattığımı ima etse de olayın bununla alakası yok. Boşanma davası açmam nedeniyle saldırıyı düzenlemiştir." şeklinde konuştu.

Haksız tahrik ve iyi hâl indirimi

Davanın son duruşmasında amacının yaralamak bile olmadığını ve pişman olduğunu söyleyen Çağıl Şimşek’e; mahkeme kararında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate aldığını bildiren mahkeme Şimşek'in cezasını 18 yıla indirdi.

Ayrıca eylemin haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme, cezanın 13 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını 'İyi hal' sebebi sayan mahkeme, Çağıl Şimşek'in cezasını 11 yıl 3 aya düşürdü. Şimşek'e 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan bir indirim uygulamadan 2 yıl hapis ve 65 gün karşılığı 3 bin 500 lira adli para cezası verildiği açıklandı.

"Mahkeme bana ömür biçecek"

Ağır yaralanan Elif Şimşek kısa süre önce Çağıl Şimşek’ten şiddet gördüğü için 25 kez suç duyurusunda bulunduğunu her seferinde ifadesi alınıp serbest bırakıldığını belirtirmişti.

Elif Şimşek; "1.5 yıllık boşanma süreci, karakolluk olmak, bıçakla, silahla karşılaşmak, adamın seni bir gün kıstırıp öldüreceği düşüncesiyle yaşamak çok zor. Ceza kesinleştikten sonra mı bir şey yapacak korkusu yaşıyorum. Mahkemede karar verileceği gün aslında yine bana bir ömür biçilecekmiş gibi hissediyorum. Orada kaç yıl ceza alırsa ben onu ömür olarak görüyorum. Mahkemenin bana ömür biçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu adam caydırıcı ceza almazsa, bir daha öldürmeye teşebbüs edecek potansiyelde biri. İndirim uygulanırsa bana çok az bir ömür biçilmiş olacak. Ben indirim almayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.