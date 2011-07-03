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Yaşam

Eşine yan bakanın kafasında şişe kırdı

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep Kübra Demirel'i bakışlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle bir kişinin kafasında şişe kırdı.

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep Kübra Demirel'i bakışlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle bir kişinin kafasında şişe kırdı.


Sezon bitince Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu eşleriyle, Selçuk Şahin de kız arkadaşıyla soluğu Çeşme'de aldı. Gündüz güneşlenen gece eğlenen grup önceki gece hep beraber Marrakech adlı mekâna gitti. Güzel başlayan gece, bir erkeğin Volkan Demirel'in eşine bakması ile tatsızlaştı.



Bu ikinci oldu


Bir anda sinirlenen ve eşine ısrarla bakan kişinin kafasına şişeyle vuran Volkan Demirel'i kimse sakinleştiremedi. Kavganın büyümesini önlemek isteyen güvenlikçiler, kafasında şişe kırılan erkek ile arkadaş grubunu apar topar mekândan çıkardı. Olay sonrası Volkan Demirel, eşi Zeynep ve arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi eğlencelerine devam etti. Volkan Demirel geçtiğimiz aylarda da Kalamış Divan Restaurant'ta, bir kişinin peçeteye telefon numarasını yazıp eşine verdiğini duyunca çıldırmıştı. Demirel, antrenmandan çıkıp karısını taciz eden adamı dövmüştü.



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