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Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Ferman Toprak: Karı koca arasında öyle şeyler olabilir, biraz abartıldı

13 Kasım 2020 00:01

Eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz ay karakola gidip ifade veren Ferman Toprak, darp olayı hakkında ilk kez konuşarak "Karı koca arasında öyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı" dedi.

'Hayatı tesbih yapmışım' parçasıyla tanınan Ferman Toprak, eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz ay ifade vermişti. Ünlü şarkıcı, darp haberlerine ilişkin konuştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; yeni single çalışması için stüdyoya giren Ferman Toprak, Serdar Ortaç ile kameraların karşısına geçti.

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