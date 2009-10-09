Eşine ayda bin TL nafaka ödeyecek

Ünlü şarkıcı Doğuş, boşandığı üç yıllık eşi Şeyma Uygun'a aylık bin TL nafaka ödeyecek.



Ünlü şarkıcı Doğuş, 3 yıldır evli olduğu Şeyma Uygun'dan dün Kadıköy 5. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı. Basına kapalı gerçeleşen duruşmaya çift karşılıklı olarak anlaştığını bildirdi.



Mahkeme, Şeyma Uygun'a aylık bin TL nafaka bağladı. Çift, adliye kapısından çıktıktan sonra ayrı yönlere gitti. Doğuş basın mensuplarının soruları karşısında suskunluğunu korurken Şeyma Uygun anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi. Uygun, üzgün olmadığını da kaydetti.



Menajeri Serdar Uygun'un kızı Şeyma ile 2006'da evlenen Doğuş, nikahtan bir yıl sonra 'eşinin kıskançlıklarından sıkıldığını' belirterek boşanma davası açmıştı. O dönem, ailelerin araya girmesiyle devam eden evlilik, 4 ay önce yine sarsıldı. Doğuş da boşanma işlemleri başlatması için avukatına talimat verdi. Hayatıyla ilgili büyük kararlar aldığını açıklayan Doğuş, "Dört aydır Amsterdam'dayım ve ayrıldıktan sonra buraya yerleşeceğim. Şu sıralar yeni albümümü bitirmek için çalışıyorum" demişti. Evlilik birliğini devam ettirmeye çalışan çift tekrar bir anlaşmazlık yaşayınca 2009 yılında Kadıköy Adliyesi'ne gelerek boşanma davası açtılar.



Boşanma dilekçesinde çiftin anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdikleri ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçeleri yer almıştı.

