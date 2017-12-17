T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşine "Ayakların kokuyor, git çamaşır suyuyla yıka" dedi, tazminat cezasına mahkûm oldu

"Sürekli rencide etti, defalarca evliliğimi kurtarmak istedim"

17 Aralık 2017 13:20

İstanbul'da, bir üniversitede araştırma görevlisi olan M.K., misafirlerin içinde "Birinin ayakları kokuyor" diyerek ayaklarını kokladığı eşi S.K.'ya "Senin ayaklarınmış, git yıka şunları" diye bağırdı. Ayaklarını yıkayarak geri gelen genç kadının ikinci kez ayaklarını koklayan M.K., "Hâlâ kokuyor, şunları git çamaşır suyuyla yıka" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; gözyaşları içinde odayı terk ettiğini söyleyen S.K., herkesin içinde ayaklarını koklayan eşine "Gururum incindi" diyerek 150 bin liralık boşanma davası açtı.

Durumu ağır derecede onur kırıcı davranış olarak nitelendiren mahkeme, 3 yıldır evli olan çiftin boşanmasına ve M.K.'nin 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. S.K. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Sürekli rencide etti. Defalarca evliliğimi kurtarmak istedim. Ama herkesin içinde ayaklarımı koklayıp bağırması son noktaydı" dedi. 

ETİKETLER

ayakların kokuyorevliliktazminatboşanmadava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24