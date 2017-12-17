Eşine "Ayakların kokuyor, git çamaşır suyuyla yıka" dedi, tazminat cezasına mahkûm oldu

İstanbul'da, bir üniversitede araştırma görevlisi olan M.K., misafirlerin içinde "Birinin ayakları kokuyor" diyerek ayaklarını kokladığı eşi S.K.'ya "Senin ayaklarınmış, git yıka şunları" diye bağırdı. Ayaklarını yıkayarak geri gelen genç kadının ikinci kez ayaklarını koklayan M.K., "Hâlâ kokuyor, şunları git çamaşır suyuyla yıka" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; gözyaşları içinde odayı terk ettiğini söyleyen S.K., herkesin içinde ayaklarını koklayan eşine "Gururum incindi" diyerek 150 bin liralık boşanma davası açtı.

Durumu ağır derecede onur kırıcı davranış olarak nitelendiren mahkeme, 3 yıldır evli olan çiftin boşanmasına ve M.K.'nin 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. S.K. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Sürekli rencide etti. Defalarca evliliğimi kurtarmak istedim. Ama herkesin içinde ayaklarımı koklayıp bağırması son noktaydı" dedi.