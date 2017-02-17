Eşine 13 el ateş etti, cezaevinden tehdit mektubu yolladı; mahkeme "Uzlaşın" dedi!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde boşandığı eşi avukat Jale Soydan’ı tabancayla ateş ederek ağır yaralamaktan 17,5 yıl hapis cezasına mahkum olan Salih Kapıdere, cezaevinden gönderdiği mektuplarla onu tehdit etti. Cezaevinde olmasının kendisine engel olmayacağını, hayatında başkası olması durumunda eşini öldüreceğini yazan Salih Kapıdere’ye tehdit suçundan dava açıldı. Mahkemenin uzlaşma yönündeki ara kararını ise 8 kurşuna rağmen yaşama tutunan, bir yılın sonunda mucize eseri yürümeye başlayan Jale Soydan kabul etmeyerek cezalandırılmasını istedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Mavişehir semtinde 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürümeye başladı. Bu sırada Jale Soydan’ı takip eden 67 yaşındaki eski eşi Salih Kapıdere tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Jale Soydan yere yığıldı.

Emekli işçi Salih Kapıdere, 13 el ateş ettiği eski eşinin öldüğünü zannedip bıraktı. Salih Kapırdere son kurşunu kendisine sıkmaya çalıştı, ancak bunu yapamayınca gözaltına alındı. Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mucizeyi gerçekleştirdi

Tabancadan çıkan 13 kurşundan vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı.

Hayata tutunan Jale Soydan, 11 ay boyunca İzmir’deki hastanelerin yanı sıra Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli’ndeki özel fizik tedavi merkezlerinde tedavi gördü. Yaşama azmiyle yaşama bağlanan Jale Soydan, mucizeyi gerçekleştirip hiçbir destek almadan ayağa kalkıp yürümeye başladı.

Cezaevinden mektuplu tehdit

Şiddetinden kurtulmak için 4 kez ev ve işyerine yaklaşmama kararı aldırdığı eşinin hapse girmemesi için para cezalarını bile ödeyen Jale Soydan, tedavi sürecinde cezaevindeki eski kocasından gelen mektuplarla şoke oldu.

Salih Kapıdere, Şakran Cezaevi’nden gönderdiği mektuplarda tehditlerini sürdürdü. Jale Soydan’a hareketlerine dikkat etmesini, çocuklarına sahip çıkmasını, hayatında birisi olması durumunda ise cezaevinde olmasına rağmen ölümü göze alıp her şeyi yapmakla tehdit etti. Bunun üzerine Jale Soydan, eşinin kendisine yönelik ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme uzlaşma istedi, kabul etmedi

Salih Kapıdere, hakkında tehdit suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle davca açıldı. Davanın görüldüğü Karşıyaka 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, ara kararında Jale Soydan ile eski eşinin uzlaşmaya gitmesi yönünde karar verdi. Ancak Avukat Jale Soydan, barışma isteğini kabul etmedi, eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Bu gelişme üzerine mahkemenin görülmesinin süreceği, Salih Kapıdere hakkında mahkemenin karar vereceği ifade edildi.