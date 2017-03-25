"Eşime küfür etti" dedi arkadaşını öldürdü

Samsun’da iki arkadaş arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerindeki hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş hayvan pazarına gelerek alkol almaya başladı. Uzun süre sohbet eden şahıslardan S.Ç. ile A.A. arasında bir anda tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından üzerinde bulundurduğu bıçağı çıkartan A.A., arkadaşı S.Ç.’yi sol bacağından defalarca bıçakladı.



Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, A.A.’yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Ağır yaralanan S.Ç., ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşırı şekilde kan kaybeden S.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.A. ise polis otosuna bindirilirken, “Eşime küfretti. Sinirlendim ve bıçakladım” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.