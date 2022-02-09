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Yaşam

Eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan erkeğe engel olmak isterken tutuklanmıştı; Tolga Daşkıran hakkında tahliye kararı

Tolga Daşkıran, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi

09 Şubat 2022 12:14

Eskişehirde 'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan  Abdulkadir Ahmadi'yi, engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi. 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran’ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi. Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, “Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.

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