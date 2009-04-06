Eşi ve kendisinin oyuyla muhtar seçildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde, seçimde yüksek oy alan 2 adayın birbirlerin şikayet etmeleri üzerine oyları iptal edilince, eşi ve kendisinden başka oy alamayan kişi muhtar oldu.



29 Mart Yerel Seçimlerinde Çeltik köyü muhtarlığı için mevcut muhtar Kemal Koymatoğlu ile Fevzi Kayaoğlu ve Erol Koymat adaylığını koydu. Seçim sonuçlarına göre, mevcut muhtar Koymatoğlu 52, Kayaoğlu 41 ve Koymat da 2 oy aldı.



Adaylardan Kayaoğlu, seçimde en yüksek oyu alan Koymatoğlu’nu köyde ikamet etmediği gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna şikayet etti. Kurul, yapılan inceleme sonucu şikayetin doğruluğuna kanaat ederek Koymatoğlu’nun oylarını iptal etti.



Bunun üzerine 20 yıldır muhtarlık yapan Koymatoğlu da Kayaoğlu hakkında sabıkası bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulundu. İlçe Seçim Kurulu, sabıkası olduğunu belirlediği Kayaoğlu’nun da oylarını geçersiz saydı. Seçimi, eşi ve kendisinden başka oy almayan Erol Koymat kazandı. Yıllardır köyün muhtarlığı yapan Koymatoğlu, ilçe merkezinde de ikameti olması nedeniyle şikayet üzerine aldığı oyların iptal edildiğini belirterek, “Haksız yere oylarım geçersiz sayıldı. Ben de şikayete şikayetle karşılık verdim. Kötü niyetle iyi murada erilmez. Diğer aday da muhtar olmadı. Ben 60 yaşına geldim, artık muhtarlık düşünmüyorum. Yeni seçilen arkadaşa başarılar diliyorum” dedi.



“Sürpriz oldu'



Köye 2 oyla muhtar olan Koymat da adayların birbirlerini şikayet etmesi üzerine en az oyu almasına karşın muhtar seçilmesine çok şaşırdığını, hizmetleriyle köylülerin desteğini kazanmaya çalışacağını söyledi. Mazbatasını aldığını, köyün sorunlarını çözülmesine yönelik girişimlere hemen başlayacağını anlatan Koymat, şöyle dedi:



“Köylülerden seçimde alamadığım desteği muhtar olarak temin etmeye çalışacağım. Bütün emeğimi, sıkıntıların çözülmesi yönünde harcayacağım. Muhtarlık sürpriz oldu, ancak benim amacım kalıcı olmak. Göreve geldiğim için çok mutluyum. Şu ana kadar köylülerden de olumsuz bir tepki almadım.”