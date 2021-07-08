Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın, duruşmaya sedyeyle geldi: Engelli kalacağım, en üst seviyeden ceza almasını istiyorum

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu silahla 5 yerinden yaralayan Samet Mutlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sedyeyle gelen Sabiha Mutlu, “Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum" dedi.

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla 5 yerinden vuran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasına şikayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle getirildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle geldi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Samet Mutlu, korona virüs olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

"Ayaklarımı istiyorum"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Sabiha Mutlu: "Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi 'işte bak 3 sene yatmış çıkmış, bende seni vururum' evliliğim boyunca öldürmek için bana teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı, kızım kurtardı. Silah çekti polis kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor" dedi.

"Komşular durdurmak için saksı fırlatmış"

Anne Sevgi Bircan ise olay gününü "Kızım çocuğunu almaya gittiğinde silahını hazırlayıp kızımı beklemiş. Torunum Azra' ya demiş ki 'Annene kurşun sıkacağım' demiş. Torunumu kızıma vermemiş. Sonra kızıma vurmuş ve arka arkaya ateş etmeye başlamış. Kızım eliyle kafasını korumuş yoksa eli yerine beyninden vurulacaktı. Komşular çevreden saksı fırlatmış onun üstüne durdurmak için. Kızım ile henüz boşanmamışlardı, davaları devam ediyordu. Eğer komşular saksı atmasa kızımı öldürecekti. Zaten 'Seni öldüreceğim, kurtuluşun yok' diyormuş.Tam iki ay oldu. Kızım şuan tuvalete bile kendisi gidemiyor. Kızımın sinir ağrıları çok fazla sabahlara kadar ağlıyor. Doktor ağrıları geçmez kolay kolay diyor. Sabahlara kadar ölüyorum anne diye ağlıyor" diyerek anlattı.