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Eşinin 'tecavüze uğradığı' için öldürdüğü kadının annesi: Kızımın adını kötü yapmasınlar, tertemizdi

'Tecavüz olayı yalan, suçu kızımın üstüne atıyor'

21 Mart 2015 19:40

Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, mahkum eşi tarafından özel odada meyve bıçağıyla öldürülen kadının annesi Birgül Demir, kızının tecavüze uğradığı iddialarına tepki gösterek, "Tecavüz olayı yalan. Öyle bir şey yok. Kızımın adını da kötü yapmasınlar. Kızım tertemizdi. Metin amcasının oğlunun karısını seviyordu. Karısını almak için onu öldürdü" dedi.

Demir, Kiltepe Mahalesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç bir  suçu olmayan kızını katleden damadı Metin A'nın, iftiralar atarak  daha az ceza  almaya çalıştığını öne sürdü. 
 
Kızının, damadının amcasının oğlunun tecavüzüne uğradığı yönünde çıkan  haberlerin ve iddiaların yalan olduğunu belirten Demir, "Tecavüz olayı yalan.  Öyle bir şey yok. Kızımın adını da kötü yapmasınlar. Kızım tertemizdi. Metin,  amcasının oğlunun karısını seviyordu. Karısını almak için onu öldürdü. Şimdi de suçu kızımın üstüne atıyor" diye konuştu. 

Anne Demir, Metin A'nın kızı Leyla'ya iftira atarak, kurtulmaya çalıştığını iddia ederek, "Kızımı katletti. Öldürdü. İftira atıyor ki az ceza  alsın. Yeter annelerin yüreği yanmasın. Adalet istiyorum, davacıyım. Hiçbir zaman  vazgeçmem" dedi. 
 
Kızının, kocasının her zaman yanında olduğunu anlatan Demir, "Kızım  eşine para gönderiyordu. Üst baş alıp götürüyordu. Yedi yıldır kızım ona bakıyor.  Hiç bir zaman mağdur bırakmadı. Kızım merdiven temizliyor Metin'e para  gönderiyordu. Onu içeride besliyordu" ifadesini kullandı. 

Kızının, kocası cezaevine girdikten sonra iki çocuğunun daha dünyaya  geldiğini belirten anne Demir, "Metin, amcasının oğlunu öldürürken bir tane kızı  vardı. Eğer kızımın suçu varsa kızım kötü yoldaysa neden iki çocuk daha yaptı?  Kızıma iftira atıyorlar. Bunu kabul etmiyorum, adalet istiyorum. Onun asılmasını  istiyorum" şeklinde konuştu. 
 
Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü Metin A, ziyaretine gelen eşi  Leyla A'yı özel odada meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürmüştü. Amcasının  oğlunu öldürmekten 16 yıla hapse mahkum olan Metin A, amcasının oğlunu da eşine  tecavüz ettiğini iddiasıyla öldürdüğünü iddia etmişti. 

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