Cezaevine ziyarete gelen eşini tecavüze uğradığı için öldürmüş!

Sivas'ta kapalı cezaevinde kendisini ziyarete gelen eşi 29 yaşındaki Leyla Avcı'nın boğazını keserek öldüren 29 yaşındaki Metin Avcı'nın olayda 3 santimlik meyve bıçağı kullandığı öğrenildi. Metin Avcı'nın 2010 yılında amcasının oğlunu öldürmekten hükümlü olduğu, eşini ise öldürdüğü amcasının oğlunun tarafından tecavüze uğradığı için öldürdüğü anlaşıldı.

DHA'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. 16 Eylül 2010 tarihinde Şanlıurfa'da amcasının oğlu Engin Avcı'yı silahla vurarak ve boğazını bıçakla keserek öldüren Metin Avcı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama aşamasında Şanlurfa Cezaevi'nde kalan ve daha sonra Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine nakli yapılan Metin Avcı'yı dün Elazığ'da yaşayan eşi Leyla Avcı, kayınpederi İsmet Avcı ve 3 çocuğu ile birlikte ziyarete geldi. Burada Leyla Avcı kocası Metin Avcı ile eşlerin görüşmeleri için hazırlanan ve 'Pembe oda' adı verilen odaya geçti. Odada Metin Avcı, henüz bilinmeyen nedenle eşinin boğazını meyve bıçağı ile kesti. Olayda kullanılan meyve bıçağını cezaevi kantininden aldığı öğrenildi. Avcı'nın karısının boğazını ucu küt olan 3 santimlik bıçak ile kestiği ve ordından da bıçakla kendi bileklerini keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İçeriye giren cezaevi görevlileri Leyla Avcı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan kontrolde öldüğü belirlenen genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Metin Avcı ise ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gerekçe tecavüze uğraması

Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan mahkum Metin Avcı'nın eşini 2010 yılında işlediği cinayetle ilgili olarak öldürdüğü ortaya çıktı. Metin Avcı'nın amcasının oğlu Engin Avcı'nın 2010 yılında eşi Leyla Avcı'ya tecavüz ettiği ileri sürüldü. Bu nedenle 16 Eylül tarihinde çıkan kavgada Metin Avcı'nın amcasının oğlunu önce tabanca ile göğsünden vurarak yaraladığı ve sonra bıçakla boğazını keserek öldürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra tutuklanan Metin Avcı'nın eşiyle ilk kez bu şekilde başbaşa görüştüğü ve öldürdüğü amcasının oğlunun tecavüzüne uğramış olmasından dolayı karısını da öldürdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

3 saat çıkmayınca gardiyanlar içeri girdi

Öte yandan olay sırasında kullanılan 'Pembe Oda'da çiftlere 3 saatlik görüşme süresi verildiği öğrenildi. Metin ve Leyla Avcı çifti odaya girdi. Gözetleme olmayan odada sadece çağrı butonu bulunduğu, ancak kullanılmadığı ortaya çıktı. Çiftlerin 3 saatlik süre dolmuş olmasına rağmen içeriden çıkmaması üzerine gardiyanlar kapıyı çaldı. Ancak açan olmayınca kapı açılarak içeri girildi. Genç kadın yerde boğazı kesilerek öldürülmüş halde, kocası ise bileklerini kestiği için baygın halde bulundu.

3 çocukları vardı

Metin ve Leyla Avcı çiftinin 2005 yılında evlendikleri ve 9 yaşında Nazar, 6 yaşında Yağmur ve 4 yaşında Emircan isimli 3 çocukları bulunduğu öğrenildi. Cezaevine giden çocukların babalarıyla görüştüğü, daha sonra dedeleriyle birlikte dışarı çıktıkları ve çiftin özel görüşmesini bekledikleri öğrenildi.

Yönetmelikte var

Olayda kullanılan bıçakların cezaevi kantininde satıldığı ve Metin Avcı'nın da ucu küt 3 santim uzunluğundaki bıçağı, meyve yiyeceğini söyleyerek satın aldığı anlaşıldı. Cezaevi yönetmeliğinde ucu küt olmak şartıyla 10 santimetreye kadar meyve bıçağı satılabildiği öğrenildi.

Cenaze Malatya'ya götürülecek

Olayda yaşamını yitiren Leyla Avcı'nın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes'ne kaldırılan cesedine otopsi yapıldı. Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen cenazenin Malatya iline gönderileceği ve burada toprğa verileceği öğrenildi. Genç kadının ailesinin Malatya'da yaşadığı öğrenildi. 2010 yılında yaşanan cinayet olayından sonra Şanlıurfa'da yaşayan Leyla Avcı'nın kayınpederi ve çocukları ile birlikte Elazığ'a taşınarak burada yaşamaya başladığı belirlendi. Hastneye kaldırılarak tedavisi yapılan Metin Avcı'nın jandarma tarından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.