Eşi tarafından silahla vurulan ve duruşmaya sedyeyle katılan kadın, gördüğü şiddeti anlattı: Benden bir hayat aldı, bu davanın peşindeyim

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Samet Mutlu tarafından silahla vurularak 5 yerinden yaralanan ve dün, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya sedyeyle katılan 27 yaşındaki Sabiha Mutlu, eşinden gördüğü şiddeti anlattı. Samet Mutlu’nun olay gecesi kendi annesini de darp ettiğini söyleyen Sabiha Mutlu,"Sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın peşindeyim. Onun en ağır ceza alması için uğraşacağım" dedi.

Şişli'de yaşayan 28 yaşındaki Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu, 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu gördüğü şiddet nedeniyle 1,5 yıl önce eşine boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak anneye verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı. Mayıs ayında, Samet Mutlu, kızını almak için gelen Sabiha Mutlu'ya sokak ortasında, kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı. Bir çok operasyon geçiren ve vücuduna çok sayıda platin takılan Sabiha Mutlu dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüle ilk duruşmaya sedye ile geldi.

"Çocuğum duymasın diye darp edilirken sesimi çıkarmadım"

Sabiha Mutlu, "20 günlük lohusaydım, akşam 9'dan sabah 9'a kadar Samet beni dövdü, sabah annesi beni kurtardı. Darp etmek için bir sebebe ihtiyacı yoktu, 'Neden madde kullandın?' deyince bile beni darp ediyordu. Çocuğumun yanında dövüyordu. Çocuğum duymasın diye odaya kapatıp, darp edilirken 1 saat boyunca sesimi çıkarmadım. Çocuğum uyanırsa ya ona şiddet gösterecekti, ya da daha fazla darp edileceğim korkusundan, odada 1 saat dövülüp ses çıkarmadığımı biliyorum" diye konuştu.

"Baba, annemi öldürürsen seni ömür boyu affetmem"

Sabiha Mutlu, "Evde ayakkabıları ile geziyordu 'Ayakkabını çıkartabilir misin? Ben daha yeni temizlik yaptım, hastalık var ortada' dedim. Evde yere hep ayakkabılarıyla basıyordu sesimi çıkartmıyordum ama, hastalık var deyince birden bağırmaya başladı. Masa, sehpa ne bulduysa kırdı. Artık yeter dedim, 'Benden ayrılacaksın değil mi?' dedi. 'Ayrılacağım' dememe kalmadı, darp etti. Yüzüm gözüm tanınmayacak hale gelene kadar darp etti. Mutfaktan et bıçağını aldı. Ben çığlık çığlığa bağırdım, kimse polisi aramadı. Ben çığlık atıyorum, kızım çığlık atıyor evin içinde ama kimse polisi aramıyor. KADES diyorlar ama telefonu ele alamıyorsun ki tuşa basasın. Yatırdı beni, ben öleceğimi düşündüm. 'Burası son nokta' dedim. Çünkü bıçakla bekliyordu tepemde, 3.5 yaşındaki kızım seslendi 'Baba annemi öldürürsen, seni ömür boyu affetmem' diye o zaman bıçağı bıraktı. Bu seferde beni elleriyle boğmaya çalıştı kızım yine ' Baba ne olur annemi öldürme' dedi. Samet darptan sonra beni annesinin evine götürdü. Yüzüm gözüm inene kadar orada kaldım" dedi.

"Kurtulmak için olay anında şuurumu bile kaybedemedim"

Sabiha Mutlu, "Olay gecesi Samet annesini darp etti. Kayınvalidem Şirinevler'e kaçmış. Ben de kızımı almak için evlerine gittim. Samet indi aşağıya 'Ne istiyorsun?' dedi. 'Çocuğumu almak istiyorum' dedim, dememe kalmadı bana bir tokat attı. Ben ne olduğumu, kim olduğumu, nerede olduğumu unuttum. Silahı çıkardı ateş etti. 'Samet yapma' derken yerde sürünüyordum, bu arada kızım beni yukarıdan izledi. Ben yerdeyken ateş etmeye devam etti, elimden kanlar akarken şok geçirdim. O kurşunları yağdırırken yüzünde bir gram merhamet yoktu, olan tek şey gözündeki canavarca histi" şeklinde konuştu.

"Gerekirse sürünerek adliyeye gelirim ben her mahkemede orada olacağım"

Sabiha Mutlu "Ben engellilere her zaman saygı duydum, çünkü hepimiz sakat kalabiliriz diyordum ama eşim dediğim insanın beni engelli, sakat bırakabileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Şu an dizimi bükemiyorum tekerlekli sandalyeye bile oturamıyorum. Geceleri o kadar acı çekiyorum ki komşularım, 'O evdeki kıza biri bir şey mi yapıyor?' diye soruyormuş. Annem ağlıyor, ben ağlıyorum. Elimden bir şey gelmiyor sadece çaresizlik başka hiçbir şey değil. Ben sedyeyle adliyeye geldim, sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın peşindeyim ben onun en ağır ceza alması için uğraşacağım. Gerekirse sedyeyle, gerekirse tekerlekli sandalyeyle, gerekirse babamın kucağında ne şekilde olursa olsun ben her mahkemede orada olacağım. Çünkü benden bir hayat aldı" dedi.

"Bana bu canı o vermedi ki ben o alsın diye bekliyorum"

Mutlu "Çıkarsa ben öleceğim, benim bir kızım var, kızımı bırakmak istemiyorum, kızıma bakmak istiyorum, kızımı büyütmek istiyorum, kızımla bir hayat istiyorum ben çok bir şey istemiyorum ki. Allah'ın bana verdiği yaşama hakkını kullanmak istiyorum. Benim yaşama hakkım onun elinde olsun istemiyorum. Bana bu canı o vermedi ki, ben o alsın diye bekliyorum" ifadesini kullandı.

"Rüyalarımda Samet'ten merhamet dileniyorum"

Kızı ve annesiyle aynı evde kalan Sabiha Mutlu "Geceleri ağrılarımdan uyuyabilirsem, bu seferde rüyamda Samet'ten kaçıyorum. Rüyalarımda sürekli ona açıklamalar yapıyorum. Rüyalarımda ona 'Yapma,etme' diyorum. Ondan hep merhamet dileniyorum. Kurşunlandığım gün olduğu gibi rüyalarımda da merhamet dileniyorum" diye konuştu.