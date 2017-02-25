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Yaşam

Eşi tarafından dövülen kadını ve küçük kızı itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da eşi tarafından şiddet gören ve eve kilitlenen kadın ve 12 yaşındaki kızı itfaiye sayesinde kurtarıldı

25 Şubat 2017 01:24

Şanlıurfa'da, eşinin dövüp, kapıyı kilitleyerek eve hapsettiği 35 yaşındaki Fatma D., itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Fatma D. ile isme öğrenilemeyen eşi arasında kavga çıktı. Öfkeli koca, tekme tokat ve sopayla dövdüğü Fatma D.'yi evin kapısını kilitleyerek içeriye hapsetti. Fatma D.'nin yardım çığlıkları üzerine komşuları polis ve itfaiyeye haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açamayınca 2'nci kattaki balkona yangın merdiveni uzattı. İçeri giren ekipler, ayağında kırıklar olduğu belirlenen, yüzünde ve kollarında darp izlerine rastlanan Fatma D. ile 12 yaşındaki kızını aşağı indirdi.

Fatma D., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi' kaldırılarak tedaviye alınırken, polis öfkeli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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