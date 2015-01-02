Eşi, hastanede tedavi gören şair Refik Durbaş'ın durumunu anlattı

Ünlü şair Refik Durbaş, kalbindeki rahatsızlık ve böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor. Usta şairin durumuna ilişkin bilgi veren eşi Bilge Durbaş, ameliyat sırasında çok kan kaybı yaşayan şairin toparlanmaya çalıştığını söyledi.

Refik Durbaş’ın uzun yıllardır böbrek yetmezliği problemi yaşadığını, ancak diyalize girmediğini kaydeden Bilge Durbaş, eşinin tedavisinin yaklaşık 2 aydır Göztepe Araştırma Hastanesi’nde sürdüğünü ifade etti.

T24’e bilgi veren Bilge Durbaş’ın açıklaması şöyle:

“Refik’in zaten böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyonu vardı. Ancak diyalize girmiyordu. 5 yıl önce by-pass ameliyatı geçirdi. 2 ay önce atar damarındaki stent parçalandı biz acil olarak hastaneye kaldırdık. Ameliyat sırasında mide kanaması geçirdi. Çok kan kaybı oldu. O sırada da böbrekleri iflas etmiş. Şimdi diyalize giriyor. Halsiz. Toparlanmaya çalışıyor. Biz de iyileşmesini bekliyoruz.”

Refik Durbaş kimdir?

10 Şubat 1944'te Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu. Liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki öğrenimini bitirmeden ayrıldı. 1965-1968 arasında çeşitli işlerde çalıştı. Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik yaptı.

İlk şiiri İzmir'de Ege Ekspres gazetesinin sanat sayfalarında yayınlandı. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında "Evrim" dergisini, 1967'de de "Alan 67" dergisini yayınladı. 1971'de ilk şiirlerini Kuş Tufanı adlı şiir kitabında topladı. 1972-1974 yıllarında "Yeni A" dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Gazetelerde sanat sayfaları hazırladı. 1992 yılında Cumhuriyet gazetesinden emekli oldu.

İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Şiirinde günlük konuşma dili içine ustaca serpiştirilmiş eski sözcükler de kullandı. Usta şair son olarak Birgün gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.