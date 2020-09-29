Eşi eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürme planı yaptığı iddia edilen Yağmur Aşık serbest bırakıldı

Eski futbolcu Emre Aşık 'ın şikâyeti üzerine gözaltına alınan eşi Yağmur Aşık i le tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş. , adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi S.' nin kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını öne sürü.

Boşanma aşamasında olduğu eski futbolcu Emre Aşık'ın "Erdi S., avukatıma mesaj attı. Mesajda Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğundan, bu tetikçiye para verdiğinden, tetikçinin adının Baycan Ş. olduğundan ve beni öldüreceğinden bahsediyor. Erdi S. daha sonra avukatımı aradı. Avukatıma tetikçinin beni iki gün içinde öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında artık tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandığı şikayetinin ardından gözaltına alınan Yağmur Aşık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunda, kendisi hakkında ihbarda bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu iddia eden Yağmur Aşık'ın, "Erdi S. saplantılı şekilde bana aşıktır. Özel görüntülerimi yayınladığı için kendisinden şikâyetçi oldum. Erdi beni öldürmekle ve hapishaneye attırmakla tehdit etmektedir. Bu eylemlerini de duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır" dediği öğrenildi.

Tetikçi olarak tuttuğu öne sürülen Baycan Ş.'nin aile dostları olduğunu söyleyen Yağmur Aşık'ın, "Baycan ne Erdi S.'yi nede Emre Aşık'ı tanır. Erdi S., Baycan Ş.'yi kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Emre Aşık, avukatı ve Erdi S. planlayarak bana iftira attıklarını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Emre Aşık'ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Ş.'ye para vermedim. Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi S.'den şikâyetçiyim" ifadesini kullandığı kaydedildi.

"Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum"

Baycan Ş.'nin ise sorgusunda Yağmur Aşık ile kendi ailesinin geçmişte komşuluk yaptığını, aileler aracılığı ile tanıştıklarını belirterek, "Yağmur Aşık ile aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ancak aramızda bir şey olduğu düşüncesi ile böyle bir şeye muhatap olduğumuzu düşünüyorum. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" savunmasını yaptığı öğrenildi.

Öte yandan mahkeme, şüphelilerin şikâyetçi Emre Aşık'ın evine, iş yerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasakladı.

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