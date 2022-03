Eserleri dünyayı dolaşan sanatçı Kağan Güner’in çocuk kitapları illüstrasyonları Akatlar Kültür Merkezi’nde

T24 Kültür Sanat

UNICEF ve UNESCO Asya Pasifik Kültür Merkezi’ndeki sanatçılardan olan Kağan Güner’in çocuk kitapları illüstrasyonlarından oluşan bir seçkiyi içeren sergi, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde izlenebilecek. 13 Şubat 2022 tarihine kadar Akatlar Kültür Merkezi’nde görülebilecek olan sergi, Güner’in 1993-2001 yılları arasında resimlediği 10 kitabın illüstrasyonlarından oluşuyor.

Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin, Irak gibi çeşitli ülkelerin masallarından 60 eserin yer aldığı sergi; Kartal ve Balığın Dansı (Aziz Nesin/Milet Yayınevi), Üç Kardeşler (Refugee Council), Nung Guam, Bharunda Kuşu, Tekmeleyen Kuş, Kürt Masalları, Altın Parmak, Yağmur Taşı ve Icarus (Hackney_Learning Trust) adlı kitapların illüstrasyonlarından oluşuyor.

Serginin yanı sıra çocuklar ve ebeveynleri 30 Ocak’a kadar Akatlar Kültür Merkezi Çocuk Etkinlikleri kapsamında “Kağan Güner’in Eserleriyle Dünya Masalları” adlı kitap resimleme atölyesine katılma fırsatı bulacak, rehber eşliğinde sanatçının pastel boya ve kolaj teknikleri hakkında bilgi edinebilecekler.

Sergi 13 Şubat’a kadar kadar Akatlar Kültür Merkezi Fuaye alanında izleyicilere açık olacak.

Kağan Güner kimdir?

UNICEF ve UNESCO Asya Pasifik Kültür Merkezi’ndeki sanatçılardan olan Kağan Güner, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Chelsea College of Art and Design’da tamamladı, kamusal sanat, resim, heykel ve çocuk kitapları illüstrasyonu alanlarında ürünler verdi. Uluslararası sanat konkurlarında ödüller alan eserleri, New York, Londra, Kardif, Paris, Bologna, Lizbon, Bratislava, İstanbul, Tahran, Tokyo, Seul gibi dünya başkentlerinde ve Londra Müzesi, Itabashi Müzesi ve Pompidou Merkezi gibi uluslararası merkezlerde sergilendi.

2008 yılında, 20 yıllık Londra hayatının ardından, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tasarım eğitimi vermek için Gazi Mağusa’ya yerleşen sanatçı, 2011 yılında vefat etti. Kağan Güner, vefatına kadar çalışmalarını Mağusa, İstanbul ve Londra üçgeninde sürdürdü.