Eser Yenenler tartışılan video hakkında konuştu: Ben o yayına bağlanmadım, Atatürk sevgime dil uzatan herkese dava açtım

Eser Yenenler, Orhan Aydın'ın Nâzım Hikmet'in Milli Mücadeleyi anlatan şiiriyle dalga geçen Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın "Mücbir Sebepler" isimli programına katılmadığını söyledi.

Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan Eser Yenenler, "Linç kültürünün malzemesi haline dönen montajlanmış video hakkında söyleyeceklerim var. Yayınlanan video ve Nâzım Hikmet şiirini okuyan şairimizle yapılan yayında, sanılanın aksine canlı yayına bağlanmadım.



O günden tam 3 gün sonra canlı yayına bağlandım ve konu tamamen küçükken şevkle ve hiddetle okuduğum 23 Nisan şiirindeki üslubumdu. Eğer öyle olmasaydı 23 Nisan'da okuduğum o şiiri paylaşmazdım. Haksız yere benim Atatürk ve vatan sevgime dilini uzatan herkese hakaret davası açtım."

Ne olmuştu?

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, Instagram üzerinden canlı yayınladıkları ‘Mücbir Sebepler’ isimli programın 1 Mayıs bölümünde yer alan ve usta sanatçı Orhan Aydın’ın okuduğu Nâzım Hikmet şiiriyle dalga geçilen diyaloglar gündem olmuştu.



Orhan Aydın ise kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, ikiliye "Madem bu olay bu kadar büyüdü, bu ikiliye önerim var. Yaptıkları yayına beni konuk etsinler. Hayat-işçi-emekçi-şiir-sinema-tiyatro-komedi-şaklabanlık üstüne konuşalım. Tek koşulum var, yayından elde edilen gelirin tamamı Anadolu'da direnen bir tiyatro ekibine bağışlansın." çağrısında bulunmuştu.