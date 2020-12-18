Eser Yenenler: Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz, aşı bulunana kadar artık Allah ne verdiyse

Eser Yenenler, sunuculuğunu yapacağı INFLOW Awards Ödül Töreni’nin provalarında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, “Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık Allah ne verdiyse” dedi.

Pandemi sebebiyle 21 Aralık’ta dijital ortamda gerçekleşecek INFLOW Awards Ödül Töreni’nin provaları önceki gün Zorlu PSM’de gerçekleşti. Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yapacağı törenin provaları öncesinde Yenenler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen haftalarda Koronavirüs’ü atlatan Yenenler, “Tat ve koku kaybı yaşadığım için yediklerimden hiçbir şey anlamadım. Bu hastalığa yakalanıp da kilo alan bir tek benimdir herhalde” dedi. Karantina günlerinin nasıl geçtiğini soran gazetecilere Yenenler, “Kuzey’den dolayı şahane geçiyor. Evimizin neşesi. Berfu da ben de onunla oyun oynamaktan çok zevk alıyoruz” yanıtını verdi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler, konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı:

“Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık Allah ne verdiyse... Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz.”