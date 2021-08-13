Eser Yenenler, hastanelik oldu

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler paylaşımlarına ara vermişti. Hayranlarının merak ettiği çiftten kötü haber geldi.

Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurdu. Ortalıkta görünmemelerinin sebebinin Eser Yenenler'in sağlık sorunları ile boğuşması olduğunu dile getiren Berfu Yenenler İstanbul'a döndüklerini de sözlerine ekledi.

"Sıkıntılı günler geçirdik"

Berfu Yenenler paylaşımına, "Bir süredir buralarda yoktum" notunu düştü. Sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Berfu Yenenler şunları söyledi:

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız.

Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip, soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."