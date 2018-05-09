Esenyurt'ta zeka küpü çocuklara ödül

İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT Belediyesi kültür merkezi ve bilgi evlerinde düzenlenen akıl ve zeka geliştirici oyun kurslarında eğitim alan çocuklar arasında düzenlenen turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 4. Geleneksel Akıl ve Zeka Turnuvası, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. 375’i kurslarda eğitim gören olmak üzere toplam 500 öğrenci, mangala, nim, speedstocks, reversi ve koridor oyunları kategorisinde kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren 12 öğrenciye ödülleri ve hediyeleri Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından verildi.

“ZEKA OYUNLARI ÇOCUKLARIMIZIN ZİHNİNİ GELİŞTİRİYOR”

Ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alatepe, zeka ve akıl geliştirici oyunların önemine değinirken, “Biz bu oyunları destekliyoruz ve teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın zihni gelişimlerine büyük katkısı oluyor. Çocuklarımız boş vakitlerini de olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Velilerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı bu tür aktivitelere teşvik edin. Onlar bizim geleceğimiz, gelişmeleri çok önemli” diye konuştu.

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