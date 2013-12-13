Esenyurt'ta günlerdir elektriksiz kalan mahalle isyan etti

Esenyurt’ta, mahalle sakinleri günlerdir elektriklerinin kesik olduğunu belirterek eylem yaptı. Çocuklarını başka yerlerdeki akrabalarının yanına gönderdiklerini söyleyen vatandaşlar, sık sık şikâyette bulunmalarına rağmen sorunun giderilemediğini ifade etti.

Mehterçeşme Mahallesi sakinleri, önceki gece yarısı Ufuk Caddesi üzerinde toplanıp yolu trafiğe kapattı. Slogan atarak sorunlarının giderilmesini isteyen vatandaşlar, kendileriyle yeteri kadar ilgilenilmediğini ileri sürdü. Babasının hasta olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Miraç Bülbül, “4 gündür elektrik yok. Elim yüreğimde. Her an bir şey olacak diye. Hadi çocuklarımızdan geçtik. Sürekli telefon açıyoruz, ulaşamıyoruz. Sürekli ‘şu saatte gelecek, bu saatte gelecek.’ İlla eylem mi yapmamız lazım? ‘Trafo patladı, kablolarda sorun var’ gibi şeyler söyleniyor.” dedi. Sabahtan akşama kadar elektriksiz yaşadıklarını belirten öğrenciler de, “Okuldan sonra eve geliyoruz, ders çalışamıyoruz.” diye yakındı. Pazar sabahından beri elektriklerinin olmadığını söyleyen Sertan Deniz ise, “Bu konuyla ilgili kaymakamlığa, belediyeye, muhtarlığa, BEDAŞ’a dilekçe verdim. BEDAŞ’tan kimse yardımcı olmadı. Sadece bir teknisyen arkadaş var, o yardımcı olmaya çalışıyor. O da bu sokağın elektriğini alıyor, diğer sokağa veriyor. Herkes çocuklarını akrabalarına gönderdi. Kombiler çalışmıyor, ısınamıyoruz.” ifadelerini kullandı. Kendilerine mahalledeki trafonun yetersiz kaldığının söylendiğini belirten vatandaşlar, geçici değil kalıcı çözüm istedi: “Tek trafoya bağlı olduğu için kaldırmıyor. Şimdi bağlıyor kabloyu, bir saat sonra yine yanıyor. Bir hafta oldu elektrik yok.” Eşinin ameliyat olduğunu belirten bir başka mahalle sakini de, “Sırf elektrik olmadığı için çıkaramıyorum hastaneden.” diye konuştu. Yolu kısa süreliğine trafiğe kapatan grup, bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.