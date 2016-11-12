T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Esenyurt'ta çöpte bulunan cesedin sırrı çözüldü

Olayla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

12 Kasım 2016 17:36

Esenyurt’ta Suriyeli Ahmad Zahra’yı öldürdüğü iddiasıyla eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA'dan Ersan San'ın haberine göre, Esenyurt Fatih Mahallesi’nde geçtiğimiz gün belediye temizlik işçileri konteyneri çöp aracına boşaltacağı sırada çarşafa ve battaniyeye sarılı ceset buldular. Polis ekipleri çöpte bulunan cesedi konteynerle birlikte emniyet otoparkına götürüp inceleme başlattı. Yapılan incelemede 19 kez bıçaklanarak öldürülen kişinin 38 Yaşındaki Ahmad Zahra olduğu tespit edildi.

Yapılan soruşturmada Ahmad Zahra’nın eşi Meryem Mehne’nin (27) Ahmad Abustef’le (28) birlikte olduğu ve Zahra’nın bu ilişkiyi öğrendiği ileri sürüldü. İddiaya göre, olay günü işten erken eve gelen Ahmad Zahra, Ahmad Abustef’i evde görünce ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Abusef ve Meryem Mehne, Ahmad Zahra’yı bıçaklayarak öldürdü. Ahmad Zahra cinayetiyle ilgili olarak eşi Meryem Mehne, sevgilisi Ahmad Abustef ile baldızı Nede Muhanne gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevkedildi.

ETİKETLER

Esenyurtçöpcesetsırrı çözüldüSuriyeli cinayeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24