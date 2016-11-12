Esenyurt'ta çöpte bulunan cesedin sırrı çözüldü

Esenyurt’ta Suriyeli Ahmad Zahra’yı öldürdüğü iddiasıyla eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA'dan Ersan San'ın haberine göre, Esenyurt Fatih Mahallesi’nde geçtiğimiz gün belediye temizlik işçileri konteyneri çöp aracına boşaltacağı sırada çarşafa ve battaniyeye sarılı ceset buldular. Polis ekipleri çöpte bulunan cesedi konteynerle birlikte emniyet otoparkına götürüp inceleme başlattı. Yapılan incelemede 19 kez bıçaklanarak öldürülen kişinin 38 Yaşındaki Ahmad Zahra olduğu tespit edildi.

Yapılan soruşturmada Ahmad Zahra’nın eşi Meryem Mehne’nin (27) Ahmad Abustef’le (28) birlikte olduğu ve Zahra’nın bu ilişkiyi öğrendiği ileri sürüldü. İddiaya göre, olay günü işten erken eve gelen Ahmad Zahra, Ahmad Abustef’i evde görünce ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Abusef ve Meryem Mehne, Ahmad Zahra’yı bıçaklayarak öldürdü. Ahmad Zahra cinayetiyle ilgili olarak eşi Meryem Mehne, sevgilisi Ahmad Abustef ile baldızı Nede Muhanne gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevkedildi.