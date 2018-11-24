Esenyurt Üniversitesi'nden akademisyenlerine 24 Kasım kahvaltısı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Esenyurt Üniversitesi her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediği kahvaltı organizasyonunda bu yıl da tüm yönetici ve akademisyenlerini bir araya getirdi.

Bir otelde düzenlenen kahvaltıya İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, çok sayıda öğretim üyesi ve davetli katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Sudi Apak üniversite olarak bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Öğretmenler bizim için çok önemli. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de öğretmenlere vermiş olduğu bir rol var. Geleneklerimize uyarak, geleceğe doğru çağdaş Türkiye’yi kurma imajı Atatürk tarafından öğretmenlerimize verilen bir görevdi. Bu nedenle öğretmenlere verilen rol çok önemli. Biz de bu rolü elimizden geldiğince geliştirmeye ve daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Amacımız bu doğrultuda hem bilimde hem teknolojide hem sosyal sorumluluk projelerimizde çağdaş bir kurum olarak görevimizi yerine getirmek.”

Prof. Dr. Apak konuşmasını tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak noktaladı.

Etkinlik kahvaltının ardından pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.