Esenyurt'ta 'Korona' halayı

Koronavirüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına aldırmayan vatandaşlar Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde asker ve düğün eğlencelerinde maske ve sosyal mesafe olmadan halay çekti. Bir magandanın sokakta havaya ateş ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son güncel tabloya göre Koronavirüs vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Yeni bir salgın dalgası geleceği uyarılarına rağmen Esenyurt’ta akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde asker eğlencesi ve başka bölgelerde ise düğün eğlenceleri vardı. Sokak ortasında halay çeken vatandaşların maskesiz-mesafesiz eğlenceleri kameralara yansıdı.Bağlarçeşme’de çekildiği belirtilen görüntülerde ise bir magandanın sokak ortasında silahla havaya ateş etmesi de kameralar tarafından kaydedildi. (İHA)