Esenler'de çöpten çıkan 4 milyon defter eğitime kazandırıldı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi geri dönüşümden elde edilen malzemelerle yapılan defterleri öğrencilere dağıttı. Geri dönüşümden elde edilen defterler Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından öğrencilere dağıtılarak eğitime katkı sağlandı.

Esenler Belediyesi ‘Çöp Diye Atmadık Esenlere Yeniden Kazandırdık’ sloganıyla, Esenlilere geri dönüşümle defterden,tekerlekli sandalyeye, deterjandan ekmeğe kadar çeşitli kazanımlar sunuyor. Belediye bünyesinde çalışan temizlik görevlilerinin de yer aldığı projede \'Temizlik Korosu\' temizlik malzemelerinden yaptıkları özel enstrümanlarıyla mini bir konser verdi. ‘Çöpçüler’ ve ‘Fesuphanallah’ şarkılarını söyleyen çöpçüler, katılımcılardan büyük alkış topladı. Konserin ardından minik öğrencilerden oluşan mehter gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen programda geri dönüşümden elde edilen tekerlekli sandalyeler de engelli öğrencilere hediye edildi.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, velilere öğütler vererek, “Çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum derslerimize iyi çalışacağız bu ülkenin gelişmesi için bilim kültür sanat adına yapılacak çok iş var. Çocuklarımızı seveceğiz, okuldan geldiklerinde onlara sarılacağız. Bugün okul nasıl geçti, dersler nasıldı diye soralım yalnız bıraktığımızda başka yerlere kayıyorlar. Onlara hem eğitim öğretim vereceğiz, hem sevgiyle vatan aşkıyla manevi değerlerle donatacağız\" diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da 2017-2018 eğitim öğretim yılı için öğrencilere, velilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

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