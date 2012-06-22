Esenler Otogarı'nda yangın çıktı

İstanbul’un Esenler ilçesindeki otogarda bulunan bir yazıhanede yangın çıktı. Mahsur kalan güvenlik görevlisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Esenler ilçesinde bulunan Büyük İstanbul Otogarı’nda yangın paniği yaşandı.

Otogarda bulunan bir yazıhanenin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Seyahat firmasının güvenlik görevlisi Taner Taş, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yazıhanede mahsur kaldı.

Esenler itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Taş, ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilendiği belirtilen Taş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İşyerinde büyük çapta maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.