Antalya'nın Serik İlçesi'nde 'eşekli muhtar' olarak bilinen eski mahalle muhtarı 59 yaşındaki Fikri Şimşek, 16 Nisan'daki referandum için eşeğiyle 'evet' kampanyası başlattı.

DHA’da yer alan habere göre, mahalle statüsü düşürülen Yunuslar mevkiinin 4 dönem muhtarlık görevini yürüten ve eşeğiyle yaptığı eylemlerle 'eşekli muhtar' olarak tanınan Fikri Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak referandum için 'evet' kampanyası başlattı. Eşeğinin üzerinde mahalleyi gezen ve yoldan geçen araçları durduran Fikri Şimşek, vatandaştan referandumda 'evet' oyu kullanmalarını istedi.

Fikri Şimşek, "Ben de bu davaya inanıyorum. Aynı zamanda geleceğimiz için 'evet' diyorum, cumhurbaşkanımız için 'evet' diyorum, çocuklarımızın geleceği için 'evet' diyorum. Eşeğimle birlikte bütün mahallemi ev ev dolaşıp 'evet' kampanyası başlattım. Tüm akrabalarımı, komşularımı hane hane dolaşıp derdimizi anlatıp izah edeceğiz.

Türkiye'miz bir ateş çemberi içerisinde. Bunun için ben 20 yıl muhtarlık yaptım. Şu anda 59 yaşındayım. Her türlü şeyi yaşadım. Ben Türkiye'mi seviyorum. Liderimi seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Bunun için, çocuklarımızın geleceği için merkebimle mahalle mahalle, ev ev dolaşacağım.

İçimden geldiği için böyle bir kampanya düşündüm. Her yeri dolaşacağım ne gerekiyorsa elimden geldiğince, karınca kararınca yapmaya çalışacağım" diye konuştu.