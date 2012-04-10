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Dünya

Esed'e bir uyarı da Avrupa Parlamentosu'ndan

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Liberaller, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i BM planına tam uyum konusunda uyardı

10 Nisan 2012 23:49

Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt yazılı açıklamasında ''iç savaş ya da uluslararası müdahale öncesi bu plan, Esed'in son şansıdır'' dedi.

Verhofstadt, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a uluslararası ortaklarıyla görüşerek bir sonraki adımı hazırlaması çağrısında bulundu.

Açıklamada, AB ve BM sert şekilde eleştirilerek ''AB ve uluslararası ortakları sadece oturup Esed'in sıradan işiymiş gibi katliamı sürdürüp kendileriyle alay etmesini seyredemezler. Diplomasi politikanın ikamesi değildir. AB ve BM'nin Suriye krizini yönetme başarısızlığı Esed sayesinde ortaya çıkmıştır. AB'nin dış ilişkilerle ilgilenen değil dış politika yapan bir Yüksek Temsilciye ihtiyacı var'' denildi.

Verhofstadt, BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın hazırladığı planda öngörülen sürenin dolmasına rağmen Suriye rejiminin Humus'u bombalamaya devam etmesini ve hatta Kilis'teki mülteci kampına ateş açmasını, ''Esed'in Türkiye ve uluslararası topluma yönelik bu bariz provokasyonu, rejimin barışçıl çözümle ilgilenmediğinin delilidir. Onların sadece güç dilinden anladığı görülüyor'' ifadesini kullandı.

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