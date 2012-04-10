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Politika

ABD: Esed plana uymazsa müttefiklerimizle adım atarız

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Masum sivillere karşı şiddet ve işkence yapıldığı yönünde birçok kanıt var" dedi.

10 Nisan 2012 21:33

Suriye ordusunun çekildiği yönünde ellerinde ipucu bulunmadığı açıklaması yapan Obama yönetimi, "Suriye yönetimi Annan planını uygulamazsa müttefiklerimizle "bir sonraki adım" üzerinde çalışırız" açıklamasını yaptı.

 
Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Obama hükümetinin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'tan Annan planını uygulamasını beklediğini söyledi.
 

Mccaİn ve Lİeberman sığınmacıları ziyaret etti

 
 
ABD'li senatörler John Mccain ve Joe Lieberman da, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriyelilerin kaldığı çadırkenti gezdi.
 
John Mccain ve Joe Lieberman, Yayladağı'ndaki eski TEKEL binasının bulunduğu alanda kurulu çadırkentte gelerek, incelemeler yaptı. Suriyeli çocuklar, ABD'li senatörleri çadırkenti girişinde çiçeklerle karşıladı. Çocukların halk oyuları gösterilerini izleyen senatörler, daha sonra çadırkentte kalan Suriyelilerin temsilcileri ile biraraya geldi.
 
Senatörlerin çadırkente gelişinde bazı Suriyeliler, Beşşar Esed aleyhinde slogan attı. McCain ve Lieberman, çadırkentte kalan yaralıları da ziyaret etti.
 
Çadırkentte kalan bir grup Suriyeli, açtıkları İngilizce ve Arapça pankartlarla Suriye'deki ölümlerin durdurulmasını istedi.
 
 

 

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