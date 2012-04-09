Türkiye'den Suriye'ye sert uyarı: Gereken tedbiri alırız!

Kilis Valisi Yusuf Odabaş, Suriye tarafından gelen serseri kurşunlar sonucunda biri Türk, ikisi Suriyeli, üç kişinin yaralandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri şiddetle kınayarak, olayların yinelenmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınacağı uyarısında bulundu.

Yaralıların konteyner kentte kaldıklarını ifade eden Odabaş, Suriye'deki çatışmalarda yaralanıp, Kilis'e getirilen yaralı 13 Suriyeli'den ikisinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra, Doğan Haber Ajansı, ölü sayısının üçe, yaralı sayısınınsa 17'ye yükseldiğini belirtti.

Odabaş, daha sonra yaptığı bir yazılı açıklamayla, Suriye vatandaşı geçici sığınmacıların ve iki görevli Türk vatandaşının, Suriye güvenlik güçleri ile muhaliflerin çatışmasından seken kurşunlar nedeniyle yaralandığını doğruladı.

Vali, açıklamasında, saat 03.30'dan itibaren Suriye'nin Azez ilçesi ile Esselame Sınır Kapısı arasında, Suriye güvenlik güçleri ile muhalifler arasında çıkan çatışmada 21 kişinin yaralandığını belirtti. Bu yaralıların saat 09.00'dan itibaren mayınlı araziden Kilis'e girdiğini ifade eden Odabaş, şunları kaydetti:

“Tedavi edilen yaralılardan ikisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Durumu ağır olan bir Suriye vatandaşı ambulansla Gaziantep Tıp Fakültesi'ne sevk edilmiştir. Durumu ağır olmayan 17 yaralının tedavileri sürmektedir. Suriye güvenlik güçlerinin yine muhaliflere açtığı ateşten, Kilis konteyner kentte görev yapan polis memuru Ali Kaplan ile mütercim Sevgi Topal da hafif şekilde yaralanmıştır. Tedavileri Kilis Devlet Hastanesinde devam etmektedir.”

Öncüpınar Sınır Kapısı'na Türk tarafından geçişlerin güvenlik nedeniyle durdurulduğunu bildiren Odabaş, Suriye tarafındaki çatışmalardan dolayı istenmeyen bir olayın meydana gelmemesi için güvenlik görevlilerinin gerekli önlemleri aldığını vurguladı. Vali Odabaş, Suriye güvenlik güçleri ile muhalifler arasındaki bu çatışmaya, Türk güvenlik güçlerinin hiçbir şekilde müdahil olmadığının da altını çizdi.

Türkiye: Gereken tedbiri alırız

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Kilis Konteynır Kenti’nde barınan iki Suriye vatandaşı ile burada görevli iki vatandaşımız 9 Nisan günü sabah saatlerinde Suriye’den kaynaklanan ateş sonucunda yaralanmışlardır.

Suriye’de mevcut rejimin uyguladığı şiddetten kaçarak ülkemize sığınan Suriye vatandaşları Türkiye’nin tam güvencesi altındadır. Bu tür olayların yinelenmesi halinde gerekli tedbirleri uygulayacağımız tabiidir. Bu hususlar Müsteşar Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu tarafından bugün Bakanlığa çağrılan Ankara’daki Suriye Maslahatgüzarı’na da kesin ve güçlü bir ifadeyle bildirilmiştir. Suriye’de rejim güçlerinin halka yönelik saldırılarını, son günlerde ortak sınıra yakın bölgelere kaydırdığı gözlenmektedir. Bu saldırılardan kaçan 21 yaralı Suriye vatandaşı aynı gün ülkemize giriş yapmış, bunlardan ikisi kısa bir süre sonra hayatlarını kaybetmişlerdir. Suriye rejiminin uluslararası camianın iyi niyetle ortaya koyduğu bazı çabaları halka yönelik mezalimini şiddetlendirmek amacıyla istismar etme arayışında olduğu bir gerçektir. Sayın Kofi Annan’ın misyonu gereği silahlı güçlerin geri çekilmesi gereken bir dönemde bu vahim olayın gerçekleşmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. Suriye yönetimi, sivil halka yönelik şiddeti biran önce durdurmalı ve uluslararası toplum da bunun sağlanması için derhal harekete geçmelidir.

'Yarın yeni bir dönem başlayacak'

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Naci Koru da, Suriye konusunda yarından itibaren yeni bir dönem başlayacağını belirterek, ''10 Nisan kadük oldu, yarından itibaren yeni bir dönem başlayacak'' dedi.

Suriye'den gelenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Koru, son iki haftada bu sayının iki katına çıktığını, daha da artmasından endişe duyduğunu söyledi.

BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın planının bölge barışı için bir ümit olduğunu belirten Koru, dünden itibaren devam eden saldırılar sonrası Annan Planı'nın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığını belirtti.

'Annan Suriye halkını dinleyecek'

Kofi Annan'ın yarın Suriye'ye yapacağı ziyareti de değerlendiren Koru, ''Annan bölgeye yapacağı ziyaretle Suriye'de yaşananları Suriye halkından öğrenecek. Bölge hakkında daha doğru değerlendirme yapacak. Türkiye bu konuda yalnız değil. Gelişmeleri hep beraber takip ediyoruz'' dedi.

Lübnan sınırında gazeteci öldürüldü

Türkiye sınırında olduğu gibi Suriye'nin Lübnan sınırında da güvenlik güçleriyle, Suriyeli muhalifler arasında çatışma yaşandı. Çatışma esnasında iki ateş arasında kalan Lübnan televizyonu El Cedid'in kameramanı Ali Şaban öldü. El Cedid televizyonundan yapılan açıklamada, bir elemanlarının da yaralandığı belirtildi

'Bombardımanda 30 kişi öldürüldü'

Suriyeli muhalifler, Hama kentine yakın bir kasabayı bombardımana tutan Suriye ordusunun çoğu çocuk ve kadın, 30 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Hama kentinin kuzeybatısındaki El Latmana kasabasında öldürülenlerin 17'sinin çocuk, 8'inin kadın olduğu belirtildi. Suriyeli muhalifler, iki gün öncede aynı kasabaya yakın bir bölgede 40 kişinin öldürüldüğünü savundu.

Rusya: Suriye'ye gözlemci gönderebiliriz

Rusya ise, BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın planının uygulanmasını izlemek üzere Suriye'ye gözlemci gönderebileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Gennadi Gatilov, Annan misyonunun ayrıntılarının tartışılmakta olduğunu da dikkat çekti.