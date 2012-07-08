Esed: Türkiye, Suriye'deki 'silahlı teröristler'e destek veriyor

Suriye lideri Beşar Esad, bir Alman televizyonuna verdiği demeçte Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ı 'silahlı terörisler' olarak nitelediği muhaliflere destek vermekle suçladı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 'silahlı teröristler' olarak nitelediği muhaliflerin; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar tarafından desteklendiğini söyledi.

Esad, Alman televizyon kanalı ARD'ye bir röportaj verdi.

Annan planının Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında olduğu ülkeler tarafından engellendiğini ifade eden Esad, "Bu ülkeler silah ve parayla teröristlere yardım ediyor" dedi.

Esad, muhaliflere Suudi Arabistan ve Katar'ın silah, Türkiye'nin de lojistik destek sağladığını ileri sürdü.



ABD istikrarı bozmak istiyor



Suriye liderinin açıklamalarından ABD de nasibini aldı.

ABD'yi de muhaliflere siyasi destek vermekle suçlayan Esad, 'ABD'nin silahlı muhalefete şemsiye olduğunu ve ülkesindeki istikrarı bozmak için çetelere destek verdiğini' söyledi.



'Askeri müdahaleye cevap verebiliriz'



Röportajda Esad'a olası bir dış müdahale de soruldu.

Saldırıya cevap vereceklerini söyleyen Esad, "Saldırı durumunda önceliğimiz misillemede bulunmak değil, ülkemizi korumak olur. Bizim görevimiz ve hedefimiz de zaten budur" şeklinde konuştu.



'Mısır ve Libya'dan farklıyız'



Mısır ve Libya örneklerinde olduğu gibi görevi bırakmayacağını söyleyen Esad, Suriye'de yaşananların farklı olduğunu söyledi. Esad, şöyle devam etti:

"Ortak bir noktamız var mı? Mısır'da olanlar Suriye'de yaşananlardan tamamen farklı. Tarihi bağlam ve sosyal yapı birbirinden farklı. Bizim politikalarımız her zaman farklı oldu. Ortak olan birşey yok"