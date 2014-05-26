T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Escort kadın ayarladı, yanlış zile bastı; Hâkim: Tam bir şanssızlık yaşamışsın

İstanbul'da internetten bulduğu eskort kadınla anlaşıp evine giden adam yanlış zile bastığı dairenin sahibi tarafından şikayet edildi

26 Mayıs 2014 10:32

İstanbul'da V.K. (39) internetten bulduğu eskort kadınla anlaşıp evine gitti. Yanlış dairenin ziline basan V.K.'dan B.D. adlı kadın şikayetçi oldu. 3 yıla kadar hapsi istenen V.K.'ya mahkeme hakimi "Sen tam bir şanssızlık yaşamışsın" deyip beraat verdi.

İstanbul Kadıköy'de evli ve 3 çocuk babası V.K. interneten ulaştığı escort kadınla 150 TL karşılığı anlaştı. Adrese giden V.K. zile bastı, açan olmayınca  "Ben polisim kapıyı aç" diye bağırdı. V.K.'nın ziline bastığı B.D. isimli kadın, kapısına gelip kendisini korkutan  V.K.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan V.K. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' ve 'kamu görevini usülsüz üstlenmek'ten 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 

'Şanssızlık yaşamıssın'

 

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre AnadoluSulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada olayı anlatan V.K., tek amacının escort kadınla buluşmak olduğunu belirterek "Kadın bana gitmiş olduğum adresi verdi. Adrese gittim, kapıyı birkaç kez çaldım. Polis olduğumu söylemedim. Kapı açılmayınca vazgeçip dönerken 'Polisler geldi' dedim. Amacım rahatsız etmek değildi. Elime yüzüme bulaştırdım" diye konuştu.  Hakim V.K için "Sen tam bir şanssızlık yaşamışsın" diyerek beraat kararı verdi. 

 

ETİKETLER

eskort kadınyanlış zilkadıköyistanbulmahkemehakimşanssızlıkberaat etti3 yıl hapis istendişikayetçi olduinternette tanıştı150 tlanlaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24