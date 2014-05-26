Escort kadın ayarladı, yanlış zile bastı; Hâkim: Tam bir şanssızlık yaşamışsın

İstanbul'da V.K. (39) internetten bulduğu eskort kadınla anlaşıp evine gitti. Yanlış dairenin ziline basan V.K.'dan B.D. adlı kadın şikayetçi oldu. 3 yıla kadar hapsi istenen V.K.'ya mahkeme hakimi "Sen tam bir şanssızlık yaşamışsın" deyip beraat verdi.

İstanbul Kadıköy'de evli ve 3 çocuk babası V.K. interneten ulaştığı escort kadınla 150 TL karşılığı anlaştı. Adrese giden V.K. zile bastı, açan olmayınca "Ben polisim kapıyı aç" diye bağırdı. V.K.'nın ziline bastığı B.D. isimli kadın, kapısına gelip kendisini korkutan V.K.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan V.K. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' ve 'kamu görevini usülsüz üstlenmek'ten 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'Şanssızlık yaşamıssın'

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre AnadoluSulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada olayı anlatan V.K., tek amacının escort kadınla buluşmak olduğunu belirterek "Kadın bana gitmiş olduğum adresi verdi. Adrese gittim, kapıyı birkaç kez çaldım. Polis olduğumu söylemedim. Kapı açılmayınca vazgeçip dönerken 'Polisler geldi' dedim. Amacım rahatsız etmek değildi. Elime yüzüme bulaştırdım" diye konuştu. Hakim V.K için "Sen tam bir şanssızlık yaşamışsın" diyerek beraat kararı verdi.