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Yaşam

Escobar'ın 300'den fazla cinayetin faili olan tetikçisi, Youtube'dan hayat dersi veriyor!

'Temel Reis' lakaplı Velasquez, 22 yıl hapiste yattıktan sonra şartlı tahliyeyle serbest kalmıştı

12 Haziran 2016 22:09

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın 300’den fazla cinayetin faili olan tetikçisi Jairo Velasquez, Youtube'da açtığı video kanalında gençlere tavsiyelerde bulunuyor.

İddialara göre, 300'den fazla kişinin infazını üstlenen Jairo Velasquez şimdilerde Youtube'a yüklediği videolarla gençlere suçtan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

NTV'nin haberine göre Escobar’ın sağ kolu ve tetikçisi olarak bilinen "Temel Reis" lakaplı Velasquez, uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşlarda öne çıkan isimdi.

2014 yılında 22 sene yattığı hapisten şartlı tahliyeyle çıkan Velasquez bir arkadaşının tavsiyesiyle Youtube kanalı kurdu. 9 ay sonunda kanal yüz bin üyeye ulaştı.

"Pişman Temel Reis" anlamına gelen "Popeye Arrepentido” isimli kanalda genç insanları suç dünyasıyla ilgili uyarmaya çalışan Velasquez öldürdüğü kişilerin ailelerinden tepki topluyor ve ölüm tehditi alıyor.

Velasquez, 1989 yılında başkanlığa aday olan Luis Carlos Galan’ın suikastinden suçlu bulunsa da aslında 500 polis dahil, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

 

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Pablo EscobarTemel ReisKolombiyaUyuşturucu karteliTetikçiJairo Velasquez

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