‘Escobar Funeral’ oyunu dünya promiyeri yaptı

23 Şubat Çarşamba günü İstanbul Cevahir Sahne’de dünya prömiyerini yapan ‘Escobar Funeral’ tiyatro oyunu sezona sansasyonel bir giriş yapmayı başardı. Beş aylık bir çalışma sonucu sahnelere taşınan oyun ilk gösterimiyle birlikte seyircisinden tam not aldı.

Büyüleyici atmosferi, trajik sahneleri ve derin metni ile beklenilenden farklı ters köşe yapan oyunun yazarlığında genç kalemlerden Osman Kaan Girit bulunuyor.

Oyunun yönetmen koltuğunda ise sektörde adını başarılı işler ile kazımış; Köprüden Önce Son Çıkış, Anna Karenina, Hotel Erciyes Palas, Kör Baykuş gibi daha birçok oyunda imzası olan Onur Erbilen’i görüyoruz.

Performansları ile seyirciyi koltuğuna çivileyen Uğraş Atay ve Gizem Topal oyunun oyuncu kadrosunda gördüğümüz ikili olarak künyede yer alıyor. Dekoru, ışığı ve müzikleriyle bizi gerçek dünyadan alıp farklı bir boyutun içine iten ‘Escobar Funeral’ çok uzun bir süre sahnelerde kalıcı olmaya aday gözüküyor.

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın ölümünden sonra bu kez arafta düşmanlarına karşı verdiği savaşı ve bu savaşta hala gücün kendi elinde olduğu düşüncesinden çıkan yıkımının acizliğini; sevdikleri ile yüzleştirilmesinden doğan pişmanlıklarını, çabasını ve son bir mücadele ile içinde bulunduğu izbe mezarlığından kurtulma çabasını görüyoruz.

Sahne’nin hazırlayıp sunduğu oyun güncel tarihleri ile sezon boyu sahnelerde olacağını bize fazlasıyla gösteriyor. Oyunun bilet temini ise Biletix, Biletinial ve sahnelendiği salonların gişelerinden sağlanabiliyor. Ayrıca fırsat sitelerinde de aktif fırsatlardan yararlanma şansı tanıyor.

Etkinlik tarihleri

11 Mart 20.30 Ataşehir Duru Tiyatro

26 Mart 20.30 Cevahir Sahne

13 Nisan 20.30 Cevahir Sahne

29 Nisan 20.30 Cevahir Sahne

Künye

Yazan: Osman Kaan Girit

Yöneten: Onur Erbilen

Yrd. Yönetmen: Ömer Atay

Oynayanlar: Uğraş Atay, Gizem Topal

Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu

Kondüvit: Ahmet Cevahir

Dekor Tasarım: Necmi Özgen

Kostüm Tasarım: Olga Özçelik

Asistanlar: Ezgi Omurtak, Berkay Kirancı, Gökhan Şahin