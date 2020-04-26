"Eşcinsellik hastalıkları beraberinde getiyor " diyen Ali Erbaş'a Diyanet-Sen'den destek: Suç duyurusu cüretinde bulunanlar sözleşmelerden güç alıyor

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Eşcinsellik hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor" sözleri nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanında olduklarını söyledi. Bayraktutar, eleştirenlerin Türkiye'nin imzaladığı sözleşmelerden güç aldığını savundu.

Devletin bu tür sözleşmelere imza atmak yerine "toplum yapısına uygun düzenlemeler yapması gerektiğini" söyleyen Bayraktutar, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunanların sözleşmelerden güç aldığını, bunun bir cüret olduğunu ifade etti.

Açıklama şöyle:

“Diyanet-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. İslam’ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur’an’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek? Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın, eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmayabilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz."

TIKLAYINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

"Sözleşmelerden güç alıyorlar"

“Bu kişilerin, Yüce Kitabımız Kur’an'da bunlarla ilgili ayetlerin söylenmesine bile tahammül edememesi bu sözleşmelerden aldıkları güç iledir. Yine bu güç iledir ki Türkiye’nin bu konuda en yetkili kişisi Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptıklarının zararlarını söylemesinden dolayı onun hakkında suç duyurusunda bulunma ve görevden alınmasını talep etme cüretini gösterebiliyorlar. Devlet yetkililerimizi toplum yapımızı dinamitleyen bu tür sözleşmelere imza atmak yerine kendi toplum yapımıza uyan düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz."