Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

İHD Ankara Şubesi, Ramazan ayının ilk hutbesinde LGBTİ'lere yönelik nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "tüm kötülük ve salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığını" söylediği hutbesi ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İHD Ankara Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Nefret suçlarını, ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek devletin görevidir. Açıkça suç işleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılması için gerekli tüm kurumları görevini yapmaya çağırıyoruz" denildi. Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusunun takipçisi olunacağının altı çizildi.

"Diyanet bu suçu ilk defa işlemiyor"

5 Temmuz 2019'da okunan hutbede de eşcinseller için "yaradılışa aykırı bir sapkınlık" denilerek yine ayrımcılık yapılarak nefret suçu işlendiğini hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde bütün camilerde eş zamanlı okunan hutbelerde, 'Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim' çağrısıyla, LGBTİ’lere yönelik şiddet eylemlerinin yolu açıldı. Diyanet bu suçu ilk kez işlemiyor. 5 Temmuz 2019 tarihinde okunan hutbede de yine ayrımcılık yapıldı ve nefret suçu işlendi. Cinsel yönelim ve cinsel kimliğe yönelik saldırıların tek sorumlusu Diyanet değildir. İki yıldan uzun süredir gerekçesiz biçimde tüm LGBTİ eylem/etkinliklerini süresiz olarak yasaklayan, Diyanetin açıklamalarına karşı yasal işlem başlatmayarak desteklediğini gösteren hükümet, eşcinsellere karşı işlenen nefret suçlarının sorumlusudur.”