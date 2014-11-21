'Eşcinsellerin cami ziyaretini Ankara engelledi'

Die Zeit gazetesinin birinci sayfasında verilen haberde, ’Eşcinseller Berlin’de camide Müslümanlarla buluşmak istiyordu. Ankara buluşmayı engelledi’ diye yazıldı.

Gazete haberinde medeni, özgür devletlerin; eşcinseller, göçmen, farklı din ve azınlıklara nasıl yaklaştığının önemine değinerek, azınlıkların diğer azınlıklara medenice davranmasına atıfta bulunuldu.

DHA'nın haberine göre, makalede; Müslümanlar, eşcinsellerle nasıl anlaşıyor ve onlara nasıl yaklaşıyor? sorusunu soruldu. Katolik dünyasında da eşcinsellere yaklaşımın Müslümanlardaki gibi olduğu yazıldı.



Makalede kendilerini sıradan Müslüman olarak tanıtanların bile eşcinsellere karşı açık olmadıkları belirtildi. Eşcinsellerin ziyareti ’Meet 2 Respect’ proje kapsamı içinde homofobi ve islamofobi konularıyla camii yönetimiyle beraber cemaatla diyaloğu hedefliyordu.



Ziyaretin iptal edilmesine yönelik açıklamayı camii başkanı Ender Çetin yaptı. Başkan Çetin eşcinsellerin ziyaretinden Müslümanların rahatsız olacağını, bazı gazetelerde çıkan haberlerden dolayı ziyaretin iptal edildiğini yineledi.

Makalede eşcinsellerin cami ziyaretinin Türkiye’yi rahatsız ettiği iddia edildi. Gazetede imamların maaşının Türkiye tarafından ödendiğine ve cami projelerinin Almanya tarafından desteklendiğine yer verildi ve 'Şayet ziyaret gerçekleşseydi bazı önyargılar ortadan kalkacaktı' denildi.