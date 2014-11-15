Eşcinsellerin cami ziyareti tepkiler nedeniyle iptal edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Lezbiyen ve Homoseksüeller Derneği'ne (LSVD) bağlı eşcinsellerin 24 Kasim günü Berlin Şehitlik Camii'ne yapacakları ziyaret tek taraflı olarak iptal edildi.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk-islam Birliği (DİTİB) üyesi Berlin Şehitlik Camii tarafından önceki gün kamuoyuna duyurulan, Lezbiyen ve Eşcinsellere yönelik etkinlik daveti iptal edildi.



Başkent Berlin'de Eşcinseller ve Lezbiyenler 24 Kasım günü saat 19.00'da önce camiyi gezecek, daha sonra ise “İslam ve Homofobi" konulu panele katılacaklardı. Etkinliğe katılım çağrısı Leadership Derneği, Göçmen Lezbiyen ve Homoseksüeller Derneği ile Şehitlik Camisi Derneği tarafından yapılmıştı.

24 Kasım günü için öngörülen ve üçüncü kez düzenleneceği belirtilen 'Açık Kapı Günü'nde Lezbiyen ve Eşcinseller bir rehber eşliğinde Camii'yi gezip, bilgi alacaklardı. "Homofobi" (eşcinsellik korkusu) ve "islamfobi"(islam korkusu) konusunda düzenlenecek bir panel ile karşılklı informasyon alışverişi ve önyargılar masaya yatırılcaktı.

Haberin kamuoyuna yansıması sonrası sosyal medya ve facebook üzerinden yapıldığı belirtilen uç noktadaki tartışmalar, fanatik çevrelerin provakasyonları ve merkezi Köln'de bulunan DİTİB'in müdahalesiyle etkinliğin resmen iptal edildiği duyuruldu. Yeniakit gazetesinin provakasyon içerikli, "Sapkın eşcinseller 24 Kasım günü saat 19.00′da önce camiyi gezecek, daha sonra ise “İslam ve Homofobi” konulu panele katılacaklar." haberinin de iptalde rol oynadığı açıklandı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Şehitlik Camii yetkilisi pedagog Ender Çetin, kararın iptali öncesi çok düşündüklerini aktardıktan sonra, alınan karardan Cami'nin genç yönetimi olarak memnun olmadıklarini ifade etti.



Şehitlik Camii yöneticileri olarak sosyal medya üzerinden fanatik çevrelerin tepkilerini aldıklarına yer veren Çetin, "bu konuda toplumu alıştıra alıştıra yol alacağız" dedi. İki cocuk babası Ender Çetin, "cami yönetimi olarak eşcinsellere karşı herhangi bir dışlama ve tepkici davranıştan uzağız. Sorun yanlış algılamadan kaynaklıdır. Dinimiz açısından kapımız herkese açıktır" ifadesini dile getirdi.