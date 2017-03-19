Eşcinsellere hakaret eden Niran Ünsal, gay barda sahneye çıktı

Lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel (LGBT) bireylere ettiği hakaretler ile tartışmaya yaratan şarkıcı Niran Ünsal, Ankara’da bir gay barda sahne aldı.

Geçmişte “Açılmak, şeytana hizmet etmektir” diyen Ünsal, “ticari olarak çok ciddi kayıplar” yaşadığını söyleyerek başörtüsünü çıkarmıştı.

Ünsal, üç yıl önce eşcinsellere yaptığı hakaretlerin ardından “SIXTIEES Clup Ankara” isimli gay barda sahne aldı.

Ünsal’ın gay barda sahne almasına LGBTİ grupları da tepki gösterdi. Türkiye LGBTİ Birliği sayfası sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, “Niran Ünsal adlı Homofobik bu gece Ankara’da Sixtiees adlı Gay Bar’da sahne alıyor. Arkadaşlarımız ve dostlarımız zaten gitmez. Gitmek isteyenler de Hande Kader, Eylül Cansın’ı bir kere düşünüp öyle gitsin.” diye yazdı.

"Bunca yıllık dönmeyim, senin kadar çabuk dönenini görmedim"

Trans Oyuncu Çağla Akalın, Niran Ünsal’ı sert sözlerle eleştirdi.

"Tesettüre grip ticari kayıp yaşıyorum diyen tesettürden çıkan Niran Ünsal'a saygı duymaktan başka yapacak bir şeyim maalesef yok. Fakat Lady Gaga üzerinden LGBT bireylere demediğini bırakmayan, toplumun ahlak yapısı için büyük mücadele veren sayın Ünsal Ankara'da LGBT bireylerin mekanı olarak bilinen bir gece kulübünde sahne alıp tükürdüğünü yalamıştır. O kadar nefret söylemine karşı en ufak bir ceza bile almazken bazı kesimler takdir edip destek vermişlerdi. O dönem size destek veren kesimler bugünkü durumunuz için ne söyler bilemem ama benim size söyleyeceğim iki çift lafım var. Sevgili Niran Lut Kavmi günahsa (lutilerin) parasını yemek günah olmuyor mu? Açıklık o bu şu günah dedin bir çok sanatçı arkadaşına laf söyledin kalbini kırdın bu da günah olmuyor mu?

Bana göre günah Reklam malzemesi yaptığın o mukaddes örtüyü kullanmak...

Bana göre günah insanları nefrete sürüklemek...

Bana göre günah insanların kalbini kırmak...

Bana göre günah, günahkar olarak gördüğün bir topluluğun öyle ya da böyle bir şekilde geçmişte aşağılayıp yerin dibine sokup sonra karşılarına çıkıp onlara sanatını icra edip o kişilerin parasını yemek...

Sen şimdi çıkıp o Tweet'leri ben atmadım dersen ben hiç şaşırmam, Çünkü bunca yıllık dönmeyim senin kadar çabuk dönenini görmedim."

Niran Ünsal ne demişti?

Niran Ünsal sosyal medya hesabından, 2014 yılında İstanbul’da gerçekleşen ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın konserine giden LGBTİ bireyler hakkında ayrıştırıcı ve homofobik açıklamalarda bulunmuştu. Lady Gaga konserine giden LGBTİ bireylerin fotoğraflarını paylaşıp hedef alan Ünsal, “Bizim çabamız işte bu gidişata dur demek içindir, bunu istiyorsanız amenna! Türk bu değildir! Telaşımızın asıl sebebi budur!!! Anneler babalar bu ülkenin gençliğini zehirleyenlere dur demek boynumuzun borcudur! Cinsel tercihlerinden bize ne git evinde yaşa! Evlatlarımıza böyle şarlatanlıklar yaparak örnek olamayacaksınız” diye yazmıştı.