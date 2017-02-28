“Açılmak şeytana hizmet etmektir” demişti; Niran Ünsal, ‘ticari’ kayıpları nedeniyle açıldı

Geçmişte “Açılmak, şeytana hizmet etmektir” diyen şarkıcı Niran Ünsal, “ticari olarak çok ciddi kayıplar” yaşadığını söyleyerek başörtüsünü çıkardı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Niran Ünsal, işlerinin yolunda gitmemesini gerekçe göstererek saçlarını açtığını söyledi.

Ünsal, "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum" sözleriyle, peruk takmanın da çare olmadığını ve başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

“Açılmak şeytana hizmet etmektir”

Ünsal, 30 Ağustos’ta Türkiye gazetesinden Merve Kılıç konuşmuş ve şu sözleri söylemişti:

“Beden ve vücudu teşhir ederek bu işi yaptıkları için çok büyük vebal altındalar. İnsanların aynı zamanda göz zinası yapmasına sebep oluyorlar. Açılmak, şeytana hizmet etmektir. Neticede saklı olan her zaman daha kıymetli, daha makbuldür.”