Eşcinsel turistler İzmir’de gözaltına alındı, gerekçesiz sınır dışı edildi

İngiltere’den Türkiye’ye gelen iki eşcinsel turist, havalimanında hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. Ülkesine geri gönderilen İngiliz vatandaşı Bilal Sadiq, “Anladığımız kadarıyla, telefonlarımıza bakan memur gördüklerini beğenmedi ve eşcinsel olduğumuz için ülkeye giriş izni vermedi. Şoke olduk” diye konuştu.

Journo'dan Burcu Karakaş'ın haberine göre, Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Bilal Sadiq (28) ve Polonya vatandaşı Tomasz Pawel Walus (25), Türkiye’deki arkadaşlarını ziyaret etmek için 14 Ekim günü İzmir’e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda pasaport kontrolü için kuyrukta bekledikleri sırada yanlarında bir kişi belirdi.

Sivil giyimli polis memuru iki turiste, Türkiye’yi ziyaret nedenlerini sordu. Bilal Sadiq, memurun kendisine aslen nereli olduğunu sorduğunu, bir süre sonra ise kuyruktan ayrılarak başka bir yere geçmelerini istediğini söyleyerek, “Öncelikle kontrol amaçlı sorular sorulduğunu sandık. Yarım saat sonra başka bir yetkili geldi. Telefonlarımızı istedi” dedi.

"Onur Yürüyüşü ne zaman düzenleniyor?"

Sadiq, telefonunu alan yetkilinin WhatsApp mesajlarını okuduktan sonra fotoğraflarına baktığını dile getirdi. “Eşcinsel olduğumuzu anladılar. Sonra arkadaşımın telefonunu istedi. Ona da sorular sordu. Oradan bir ofise geçtik” diyen Sadiq, memurun kendilerine sevgili olup olmadıklarını sorduğunu da öne sürdü. İngiliz genç, sevgili değil arkadaş olduklarını söyledikten sonra, Türkiye’de LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün ne zaman düzenlendiğinin de sorulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Bu esnada telefonumdaki fotoğrafları birbirlerine gösterip gülüyorlardı. Türkçe bilmediğim için ne dediklerini anlamadım. Türkiye’ye giriş yapamayacağımızı, İngiltere’ye gitmemiz gerektiğini söylediler. Bunu duyduğumda şoke oldum. Türkiye’ye ilk kez gelmemiştim ama başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Daha önce sorun yaşamadım. Hiçbir neden göstermediler.”

"Sınır dışı kararı için kimse bir neden sunmadı"

Sadiq, telefonlarını geri aldıktan sonra arkadaşı Tomasz Pawel Walus’un neden sınır dışı edileceklerini sorduğunu ancak yanıt alamadıklarını, yazılı bir belge istedikleri zaman ise görevlilerin agresifleştiğini söyledi. “Havaalanında görevli kişilerden kimse bize bir neden sunmadı. Gözaltına alındığımız yerde üstümüz arandı. Türkiye’deki arkadaşlarıma haber verebildim, onlar da inanamadılar” diyen İngiliz turist, ilk uçakla ülkelerine geri gönderilmek istendiklerini ancak uçağın kaptanı kabul etmeyince aynı geceyi havaalanında gözaltında geçirdiklerini ifade etti. Çarşamba gününe kadar beklemeleri gerektiği söylendiğinde Londra dışında başka bir şehre gidebileceklerini belirtmelerine rağmen bunun mümkün olamayacağını, prosedüre uygun davranılması gerektiğini ancak sonrasında kendilerinin ödemesi halinde gidebileceklerini öğrendiler. İki kişi tek yön 2 bin lira ödeyerek Münih bileti almak zorunda kaldılar ve 15 Ekim’de sınır dışı edildiler.

"Fotoğraflara baktıktan sonra tavırları değişti"

Pasaportlarının pilota verileceği, inince alabilecekleri söylenmişti ama havaalanı yetkilileri pasaportlarını uçağa binmeden geri verdi. Almanya’ya indiklerinde ise kendilerini Alman yetkililerin karşılayacağını düşünmüşlerdi ama böyle bir durum yaşanmadı. Sadiq, “Anladığımız kadarıyla, telefonlarımıza bakan memur gördüklerini beğenmedi ve eşcinsel olduğumuz için ülkeye giriş izni vermedi” diye konuştu.

Memurların telefonlarındaki fotoğraflara baktıktan sonra tavırlarının değiştiğini savunan Sadiq, “Öncesinde kibar bir şekilde soru soruyorlardı. Sonra tavır değişti ve kabalaştılar. Bunu beklemiyordum. Kötü bir deneyim oldu” dedi.

Eşcinsel turist ayrıca, İngiliz Konsolosluğu’nu aradıklarını ama konsolosluk yetkililerinin bir şey yapamayacaklarını söylediğini de iletti. Ne arkadaşının ne de kendisinin sabıkası olduğunu belirten Sadiq, Türkiye’den sınır dışı edilmeleri ile ilgili henüz bir şikâyette bulunmadıklarını ancak yasal işlem başlatmayı düşündüklerini dile getirdi.