Eşcinsel sevişme sahnesine sansür özrü

İtalyan devlet kanalı Rai'nin, popüler Amerikan dizisi 'How to Get Away with Murder'daki eşcinsel sevişme sahnesini sansürlemesine gelen tepkiler üzerine, özür diledi.

Zete’nin haberine göre, Rai 2 kanalı, ABD yapımı bir hukuk draması olan ‘How to Get Away with Murder’ adlı televizyon dizisini cuma günü yayınlamaya başladı.

Rai 2’nin yayınıyla, daha önce Fox kanalında yayınlanmış olan dizi, ilk kez İtalyan televizyon seyircisiyle şifresiz olarak buluşmuş oldu. Ancak bu sefer sansürlenmiş haliyle.

Devlet kanalı, ‘Le Regole del delitto perfetto’ (Mükemmel suç kuralları) adıyla yayınlanan ve başrolünü Viola Davis’in oynadığı dizideki önemli karakterlerden Jack Falahee’nin hayat verdiği ‘Connor Walsh’ ve Conrad Ricamora’nın canlandırdığı ‘Oliver Hampton’ın sevişme sahnesini makasladı.

“Homofobik RAI”

Bu uygulama, İtalyanların yanı sıra dizinin İtalya dışındaki takipçilerinin de sosyal medyada büyük tepkisini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı; ‘Homofobik RAI’ ve ‘Aşk aşktır’ etiketleriyle tepkisini ortaya koydu.

Dizinin yaratıcısı da tepki gösterdi

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan ve ABD’de iki sezonu yayınlanmış olan diziye sansür uygulanması, dizinin yaratıcısı Peter Nowalk’ı da şaşırttı.

‘Grey’s Anatomy’ ve ‘Scandal’ gibi serilerin de yaratıcısı olan Nowalk, Twitter hesabından; “Şimdiye kadar böyle bir şey duymadım. Şoka girdim ve hayal kırıklığına uğradım” yazdı.

Nowalk ayrıca, İtalyan izleyiciler için sansürlenen sahnenin orijinal videosunu da paylaştı.



“Vatikan bile gözlerini açmaya başladı”



Sevişme sahnesinin merkezindeki ‘Connor Walsh’ karakterini canlandıran Jack Falahee de, tepkisini sosyal medyadan; “Lanet olsun, bu çılgınlık” yazarak ortaya koydu.

Falahee, İtalyan bir takipçisinin devlet kanallarının henüz böyle sahnelere hazır olmadığını yazması üzerine ise; “İtalyan izleyicilerin ‘gerçek’ yaşama hazır olmadığını mı düşünüyorsunuz? Vatikan bile gözlerini açmaya başladı” diyerek karşılık verdi.

Ünlü serinin yapımcısı Shonda Rhimes ise, “Herhangi bir aşkın sansürü kabul edilemez” dedi.

İtalyan basını da, sansürü sert ifadelerle eleştirdi. Gazetelerde yapılan yorumlarda; “Eşcinsellik, sayın genç Başbakanımız Matteo Renzi’nin ekibinin yönettiği devlet kanalımız için çok devrimsel bir olay olmalı. Bu bir skandal. Oysa heteroseksüel sevişme sahneleri asla makaslanmıyor. O halde sorun cinsel ilişki değil, eşcinsellik. ABD’de ABC kanalında yayınlanan bu dizinin ilk bölümünü 14, ikinci bölümünü ise 12 milyon izleyicinin seyrettiğini unutmayalım” şeklinde ifadeler göze çarptı.

Rai 2 özür diledi

Yoğun tepkiler üzerine; Rai 2’den geri adım geldi ve dizinin sansürlenmemiş halinin Pazar akşamı (10 Temmuz) tekrar yayınlanacağı duyuruldu.

Kanalın Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, “Aşırı edep bizi hataya sürükledi ve bundan dolayı özür diliyoruz. Yarın akşam, dizinin orijinal halini saat 21.05’te tekrar yayınlayacağız” denildi.

Dizinin yaratıcısı sansür bildirimi istedi

Rai 2’nin bu iletisini takipçileriyle paylaşan Peter Nowalk, “İyi haber, dizinin tüm hayranlarına bunun olmasını sağladığı için teşekkür ederim. Aşk Aşktır” ifadelerini kullandı.

Bazı takipçileri ise Peter Nowalk’a, neden sadece İtalya’daki sansürle ilgilendiği ve Orta Doğu ülkelerindeki sansürle ilgilenmediği yönünde tepki gösterdi.

Nowalk ise, bunun üzerine tüm hayranlarından bulundukları ülkelerde diziye uygulanan sansürü kendisine bildirmesini istedi.