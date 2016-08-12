"Eşcinsel olduğumu açıkladım ve babam kendini öldürdü"

28 yaşındaki aktör Colton Haynes, Out dergisine verdiği röportajda; eşcinsel olduğunu ailesine söylediğinde, babasının intihar ettiğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Out dergisinin eylül sayısının kapağı olan genç yıldız, verdiği röportajda yaşam öyküsünü ilk kez paylaştı. Aktör, “14 yaşındaydım ve eşcinsel olduğumu aileme ve sınıf arkadaşlarıma söylemeye karar verdim. Ancak babam bu gerçeği öğrenince 40 adet hap içerek kendini öldürdü. Babamın ardından uzun süre kendimi suçladım ve nasıl olur da böyle bir şeyi söylerim, diye düşündüm. Bu nedenle eşcinsel olduğumu uzun süre herkesten gizledim” açıklamasında bulundu.

“Bu olay nedeniyle hep yalan söyledim”

Babası ile hiçbir zaman çok yakın olmadığını ancak bu olay yüzünden uzun süre depresyon yaşadığını söyleyen yıldız, hissettiği suçluluk duygusu nedeniyle uzun süre yalan söylediğini ifade etti ve şunları söyledi:

“17 yaşında oyuncu olmak için Los Angeles’a geldim. Başarılı olabilmek için de eşcinsel olduğumu herkesten gizledim.”

Geçtiğimiz mayıs ayında eşcinsel olduğunu ilk kez Entertainment Weekly’e açıklayan Haynes, artık gizlenme gereği duymadığını söyledi. Kapak olduğu dergiyi Instagram hesabında paylaşan aktör, fotoğrafın altına, “Bugünün geleceğini hiç düşünmezdim, gözyaşları içindeyim ve çok mutluyum” yazdı.