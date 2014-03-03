'Eşcinsel olduğu için' polislikten attılar!

Gaziantep’te bir polis eşcinsel olduğu gerekçesiyle “iffetsizlik” ile suçlanarak meslekten atıldı. Kararın iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne başvuran ancak ret cevabı alan polis memuru, “Büyük travma yaşadım. İntihara teşebbüs ettim. Hakimler kendi ahlak kurallarına göre hareket ediyor. Onlara bakarsanız bizim yaşama hakkımız bile yok” diye konuştu.

Milliyet’te yer alan habere göre, Gaziantep’te eşcinsel bir polisin, yemek götürdüğü arkadaşının evinin ahlak masası tarafından basılmasıyla hayatı değişti. İddiaya göre, ismini vermek istemeyen polis memuru, tanımadığı bir kişinin ihbarı üzerine, ahlak masası polisleri eşliğinde ev sahibi arkadaşı ile beraber karakola giderek ifade vermek zorunda kaldı.

Resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsacak davranış

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu polisin, “görevliyken özel yaşamında görevi dışında olsa dahi biseksüel olduğunu bildiği şahısla arkadaşlığını sürdürdüğü, aynı evi paylaştığı, bu evi cinsel amaçları için kullandığı ve “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” suçunu işlediğine hükmetti. Bu kararla, polise 6 ay kısa süreli durdurma cezası verilmesi önerildi. Takipsizlik kararıyla görevinin başına dönen polisin eline bir süre sonra meslekten men edildiğine dair resmi bir kağıt ulaştı.

Eşcinselsin, kabul et!

41 yaşındaki polis memuru yaşadıklarını şöyle ifade etti:

“Uydurma bir ihbar yazılmış. Arkadaşımın yanına yemek götürdüm o akşam. 15-20 dakika içerisinde kapı çalındı. Kapıyı açınca sivilleri tanıyarak ahlak masasından geldiklerini anladım. “Ev sahibi kim’ dediler, arkadaşım geldi. Kimliklerimizi sordular. Polis olduğumu, niye geldiklerini sorunca, cevap veremediler. Ahlak masasına gittik. Amir çağırdı, “O arkadaşın ne olduğunu biliyor musun, eşcinsel o. Sen de arkadaşlık yapıyorsun” dedi. “Ne olursa olsun, arkadaşım. Özel hayatı onu ilgilendirir” dedim. Aynı gece açığa alındım. Büyük bir travma geçirdim, intihara teşebbüs ettim. Sonra müfettişler çağırdı. Biri, “Bu senin yaradılışın, yapabilecek bir şey yok. Eşcinsel olduğunu kabul et, olumsuz davranışta bulunmaktan ceza vereceğiz” dedi. Kabul ettim, takipsizlik verildi. 1 ay içinde göreve döndüm. Bir sene çalıştıktan sonra ise meslekten men edildim.” Davacı polis, karara itiraz etmek üzere Danıştay’a başvuracağını belirtti.