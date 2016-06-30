Eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın avukatı: O baba Irak'ta, alalım

Eşcinsel olduğu için babası Yahya Yılmaz tarafından öldürülen Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Ahmet Yıldız (26) cinayeti davasının müdahil avukatı Fırat Söyle zanlı babanın yerinin tespit edildiğini belirtirken “O babayı Irak’tan alalım” dedi.

Hürriyet’ten Gülden Aydın’ın haberine göre, katil zanlısı Yahya Yıldız’ın, polisin yaptığı teknik takipte cinayetten üç ay sonra Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Zaho kentine firar ettiği anlaşıldı.

2012’de Interpol, kırmızı bülten çıkardı. Bültende Yahya Yıldız’ın yaşadığı yer olarak Irak-Zaho gösterildiği halde yakalanması için Türk makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı.

Aile hakkında takipsizlik kararı var

Avukat Söyle, diğer aile fertleriyle ilgili konuşurken, babanın yakalanıp ceza almasının adalet için yetmeyeceğini söylüyor. Yıldız’ın öldürülmesinin, annesi ve dedesinin de yer aldığı aile meclisi kararıyla alındığını, babasının bu mecliste tetikçi olarak seçildiğini anlatıyor: “Dedesi yaşıyor mu bilmiyorum ama annesi hâlâ sağ, diğer aile üyeleri de. Savcılık hepsi hakkında takipsizlik kararı verdi.”

"Cinsel yönelim söz konusu olduğunda ne Meclis, ne hükümet bir işlem yapıyor"

Avukat Fırat Söyle: “Bu ülkede eşcinsel olmak, kabul ve tahammül edilemez bir durum. Bu insanların mekruh olduğu, öldürülmesi gerektiği söyleniyor, yazılıyor. Cinsel yönelim söz konusu olduğunda ne Meclis, ne hükümet bir işlem yapıyor. Toplumda kadına karşı var olan önyargı, erkek olup da sonradan kadın gibi olanlara karşı daha kötü sonuçlara yol açıyor. En son örneklerini de LGBTİ yürüyüşüne karşı tehdit, siyasi tavır ve yasaklamalarda gördük.”

Ahmet Yıldız öldürülmeden önce suç duyurusunda bulunmuştu

Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Ahmet Yıldız (26), cinsel yönelimini babası Yahya Yıldız’a söylemeye karar verdi. Telefon etti, “Eşcinselim” dedi. Babası bu konuşmadan sonra kendisini öldüreceğini söyledi. Tehditler arttığında Ahmet Yıldız, babası hakkında Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu, bir sonuç alamadı. Bir yıl sonra 15 Temmuz 2008’de Üsküdar’da, otomobilindeyken babasının silahlı saldırısına uğradı, hayatını kaybetti.