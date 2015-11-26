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Yaşam

Eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız'ın 21. duruşması 1 dakika sürdü!

Ahmet Yıldız’ın hayatı, 2011 yılında Zenne filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı

26 Kasım 2015 14:04

Eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız davasının 21. duruşması 1 dakika sürdü. Dava, 5 Nisan ertelendi.

ETHA’nın haberine göre, Ahmet Yıldız davasının 21. duruşması Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya katılmak isteyen LGBTİ ve insan hakları aktivistlerinden 3 kişi duruşma salonuna alındı. Ahmet Yıldız adına katılan avukat olmazken, davaya Çağdaş Hukukçular Derneği’nde (ÇHD) Tamer Doğan katıldı. Dava 1 dakika sürdü.

 

“Eşcinsellerin katilleri niye geç yakalanıyor?”

 

Mahkeme heyetine “Eşcinsellerin katilleri niye geç yakalanıyor” diye sorulduğunda, sanık olmadığı için davanın yürütülmediği iddia edildi. Mahkeme heyetinden, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gönderilen dosyaların dikkate alınması istendi. Duruşma, 5 Nisan tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Hêvi LGBTİ’den Jinda Göksel Aşan, insan hakları ve LGBTİ aktivistlerine davayı takip etme çağrısında bulundu. “Dernek olarak davalara müdahil olacağız” diyen Aşan, aktivistlerin BİMER’e başvurmasını istedi. Aşan, önceki duruşmalara atıfta bulunarak, katilin teknik takibe alınmasını istediklerini ancak mahkemenin “Siz gidin” diye yanıt verdiğini hatırlattı. Aşan şöyle konuştu: “Biz endişeliyiz. 6 yıldır katilin bulunmasını istiyoruz. Bir dakikalık bir duruşma, adalete olan inancımızı zedeliyor” dedi.

 

Ne olmuştu?

 

Ahmet Yıldız, babası Yahya Yıldız tarafından öldürülmeden önce ailesinden ölüm tehditleri aldığını savcılığa bildiren Ahmet Yıldız için yetkili kurumlar tarafından bir önlem alınmamıştı. Ahmet Yıldız, 2008’de öldürüldüğünde henüz 26 yaşındaydı. Medya, İngiltere’deki Independent gazetesinin olayı “Türkiye’deki ilk eşcinsel töre cinayeti mi?” başlığıyla duyurması üzerine konuyu gündeme getirdi. Ahmet Yıldız’ın hayatı, 2011 yılında Zenne filmiyle beyaz perdeye taşındı.

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