Eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız'ın duruşması 30 saniye sürdü

Ahmet Yıldız’ın 'eşcinsel olduğu' gerekçesiyle babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 22. duruşması bugün Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Katil zanlısı babanın hâlâ bulunamadığı davanın son duruşması 30 saniyeden kısa sürdü. Bir önceki duruşma ise 1 dakika içerisinde tamamlanmıştı. Dava 8 Eylül’e ertelendi.

Kaos Gl'de yer alan habere göre, Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi’ne (BİMER) LGBTİ aktivisti Rosida Koyuncu tarafından bu yıl yapılan başvuruya İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nden katil zanlısı baba Yahya Yıldız’ın kırmızı bültenle aranmaya devam edildiği, yakalanması için ‘titizlikle’ ve ‘kapsamlı’ bir şekilde çalışmaların sürdüğü yanıtı gelmişti.

Cinayetin ardından 8 yıl geçmesine, dava süreci 7 yıldır devam etmesine rağmen Ahmet Yıldız’ı 'eşcinsel olduğu' gerekçesiyle öldüren Yahya Yıldız hâlâ bulunamazken, hakkında kırmızı bültenle arama emrinin infazı bekleniyor. Davayı takip eden Hêvî LGBTİ Dayanışma Derneği ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada katil bulunup yakalanana kadar davanın peşini bırakmayacaklarını duyurdu.